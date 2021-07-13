大埔三屍命案｜男疑兇情況仍危殆　熱心市民獻花悼念死者

大埔情侶因感情問題爭執，釀成3母女慘死悲劇。據悉，暱稱「芳芳」的女死者於2017年結識62歲姓姚疑兇發展成情侶關係。姚男近日懷疑女友紅杏出牆，昨日凌晨兩人因而爭執，期間姚男以利器狂刺女友，芳芳一對分別8歲及13歲的女兒欲救母同遭刺傷，有人傷人後疑於單位縱火，終導致3母女葬身火海，而姚男逃出火海後昏迷，由救護車送院搶救，至今（13日）早，他情況仍危殆。另外，早上亦有熱心市民涉事的美雲樓地下獻花，望死者安息。



社署回應指，事件中的人士並非社署的跟進個案，社工已接觸死者家人，醫務社工亦會跟進傷者的情況，並會就他們的需要提供援助。

事發於昨日凌晨1時許，大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」一劏房內有爭吵及打架聲，未幾便冒出濃煙，鄰居劏房戶隨即報警求助。警方及消防接報到場，於後樓梯發現62歲姓姚男子，他陷入半昏迷狀態送院。數分鐘後，人員再於單位內發現42歲的女住戶及其分別13歲及8歲的女兒，3人均已失去知覺，由救護車送往醫院搶救後證實不治。

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