立場新聞案 前署理總編輯林紹桐就煽動罪成提出上訴
撰文：劉安琪
出版：更新：
《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，於2022年否認串謀發布或複製煽動刊物罪受審。法官郭偉健早前裁定他們罪成，判鍾囚21個月；並因應林的健康情況欠佳及曾還押313天，判處他一個可即時獲釋的刑期。林紹桐昨（22日）就定罪提出上訴，據司法機構網頁顯示，案件暫未排期聆訊。
3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（55歲）及林紹桐（34歲），同被裁定一項串謀發布或複製煽動刊物罪成。
法官郭偉健在判詞中稱，認為《立場》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港本土自主，在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，因而裁定三名被告均罪成。
郭官後來在判刑時，又批評3名被告非真正的執行傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭，站在抗爭者的一方，與政府抗衡，唯一合適刑罰的刑罰是即時監禁。在考慮到林的腎病病情後，郭官認為再次進入監獄會危害其生命，決定判處他一個可即時獲釋的刑期；另鍾沛權則判囚21個月，立場的註冊公司罰款5千元。
案件編號：CACC225/2024
立場新聞案｜被指言論偏頗煽動讀者 鍾沛權與主控伍淑娟11個Q&A立場新聞案｜審訊一波三折 不斷有新證據 開審至裁決超過一年立場新聞案・一片看清｜回顧審訊交鋒 國安法法官如何判煽動罪成立場新聞案・判辭解讀一｜理念支持本土主義 裁11文章具煽動意圖立場新聞案・判辭解讀二｜官改立場 裁蓄意煽動罔顧後果都可定罪立場新聞．判刑理由｜官指兩被告與政府抗衡 非單純新聞工作者立場新聞．判刑｜辯方再求情 被告因時代環境法律等改變而受罰立場新聞．判刑｜23條後修改監獄規則 鍾沛權或需續囚9.5月立場新聞．判刑｜官指被告參與抗爭 鍾沛權囚21月林紹桐釋放