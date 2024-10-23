立場新聞案　前署理總編輯林紹桐就煽動罪成提出上訴

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，於2022年否認串謀發布或複製煽動刊物罪受審。法官郭偉健早前裁定他們罪成，判鍾囚21個月；並因應林的健康情況欠佳及曾還押313天，判處他一個可即時獲釋的刑期。林紹桐昨（22日）就定罪提出上訴，據司法機構網頁顯示，案件暫未排期聆訊。

林紹桐早前求情時透露患有罕見病，且病情在今年7月惡化，其腎功能現少於三成，再惡化或需洗腎，法官最後判他即時釋放。(盧翊銘攝)

立場新聞前總編輯鍾沛權則被判入獄21個月。(盧翊銘攝)

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（55歲）及林紹桐（34歲），同被裁定一項串謀發布或複製煽動刊物罪成。

法官郭偉健在判詞中稱，認為《立場》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港本土自主，在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具，因而裁定三名被告均罪成。

郭官後來在判刑時，又批評3名被告非真正的執行傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭，站在抗爭者的一方，與政府抗衡，唯一合適刑罰的刑罰是即時監禁。在考慮到林的腎病病情後，郭官認為再次進入監獄會危害其生命，決定判處他一個可即時獲釋的刑期；另鍾沛權則判囚21個月，立場的註冊公司罰款5千元。

案件編號：CACC225/2024