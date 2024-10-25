調查指7成受訪內地專才月入4萬消費力強　企業以網紅行銷可助吸金

力恒訊息科技今日（25日）推出《在港內地專才：開拓香港市場新機遇》白皮書，公布在港內地專才的消費行為以及運用社交媒體的模式等。根據研究，在港內地專才的年齡群體主要以35歲至54歲為主，他們有較強的經濟實力和擁有高等教育背景，而且普遍在技術、營銷等領域，和政府部門就職。其中逾65%受訪者擁有學士學位或以上學位，72%受訪者月入超過40,000港元。



力恒今日（25日）推出港漂消費習慣白皮書，公布在港內地專才的消費行為以及運用社交媒體的模式等。（陳蓁誼攝）

白皮書透過結合數據平台PilotX以及開發服務平台MobTech進行專屬調查。結果發現，留港內地專才的消費習慣會受性別、年齡、產品種類等影響；購物模式會受留港時間影響。如來港3年或以下的人士，他們缺乏購買香港的零售、飲食、健康、投資以及高端產品的習慣；而留港4年以上的內地人士，則以成功建立在港消費上述物品的模式，他們對香港金融產品亦持歡迎態度。

調查報告顯示，18至24歲的受訪群體對香港的金融、保健、藥劑及高端產品消費均持保留態度；25至54歲的中年群體則對個人護理、飲食、家庭護理及日常電子產品等持保守態度。值得一提的是，所有年齡組別均對香港金融產品持審慎態度。

調查發現，來港內地專才不分年齡，均對香港金融產品持審慎態度。（陳蓁誼攝）

除了消費習慣，白皮書亦公布留港內地人才的社交媒體使用習慣。從娛樂方面，受訪者主要使用的頭3位應用程式分別為QQ、小紅書、以及微博；而作為受訪者購物參考的應用程式頭位則分別是抖音、微博，以及微信。

從營銷模式的角度而言，男性受訪者比女性受訪者更接納由名人推薦產品以及參考用家測評；而月入4萬或以上的受訪者比月入4萬以下的受訪者更青睞名人、網紅推薦，以及參考用家測評的營銷策略。

力恒總裁呂香凝表示，企業應重新評估與適應行銷策略，以適應在港內地專才不斷變化的偏好。她認為，透過結合數據生成、數碼行銷及網絡紅人而組成的行銷策略，有助品牌實現長期增長。