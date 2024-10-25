六旬漢涉殺女友三母女　前夫形容事主嘴衰啲囉　不信會欠百萬賭債

六旬漢涉劏房縱火及謀殺同居女友三母女案續審，控方今（25日）在高等法院續審傳召事主的前夫作供，他形容事主人都好，但「嘴衰啲囉」，並會話人和駁咀。她亦有賭錢，但不屬「爛賭」，不可能因賭錢而欠債逾百萬元。前夫又稱：「一個女人仔，點會打麻雀借咁多錢。」此外，事主的外甥女指，事主透露想和被告分手，曾把被告趕離單位，但被告「黐番嚟」。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

證人賴雪庭(圖)是女死者溫菊芳的前夫，他指溫不算爛賭，不會欠百萬賭債。(朱棨新攝)

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

幼女出生時已分開但未離婚

事主溫菊芳的前夫賴雪庭供稱，他與溫於2007年於內地結婚，同年溫誔下長女賴夢芯，即本案13歲的女死者。他指溫於2013年與另一男子誔下幼女廖淑媛時，他和溫已經分開生活，但未正式離婚。

指事主不會賭到不理女兒

賴形容溫的性格友善，又稱：「人都好，嘴衰啲囉。」指溫會「話人、駁咀」。他指溫亦有賭博，會到麻雀館打麻雀，但不算「爛賭」，賭錢的金額不大，又稱：「(溫)唔會賭到好離譜果種....唔會賭到唔理個女。」他認為溫不可能因賭錢而欠債逾百萬元，又稱：「一個女人仔，點會打麻雀借咁多錢。」辯方問他溫有否賭馬和六合彩，賴稱不知道。

見妻與胞姊打交稱好小事

賴稱曾見過被告三次，但互不認識，不知道他是溫的男友。其中一次見過時，溫和其胞姐亦在場，當時她們打架，溫用櫈掟向胞姐。賴補充謂：「兩姊妹打交好小事。」

甥女指溫曾提分手並趕被告走

溫的外甥女廖愛玲供稱，溫與被告於2020年拍拖並同居，溫稱被告每月會支付1萬元家用。因兩人年紀差距，外甥女不喜歡被告。外甥女又指，溫透露想和被告分手，把被告趕離其單位，被告因此搬回自己的住所兩、三天，但他又「黐番嚟」。外甥女不記得溫何時講及想和被告分手，溫也沒有透露原因。

案發前一天，即2020年7月11日，外甥女一家和溫一家飲茶。她和溫當晚以視頻聯絡，當時溫沒有異樣。

案件編號：HCCC163/2023