啟德體育園｜安檢須經過金屬探測　長傘不准帶　有觀眾帶食物被拒

啟德體育園將於2025年首季正式啟用，當局本月起進行各項測試賽，為正式啟用作準備。首場測試賽今（27日）舉行，地點設在可容納5,000人的青年運動場，今日安排約1,000名觀眾入場。



與香港大球場、旺角大球場等政府球場不同，啟德體育園的安檢措施較為嚴格，入場者須經過金屬探測儀。值得一提是，﻿場地守則列明所有人必須遵守國安法、國歌法等法律，又列明入場事不得帶激光筆、長度超過35厘米的雨傘和自拍棒、未經授權的旗幟等入場。



啟德體育園首場測試賽10月27日在啟德青年運動場舉行，約1,000人入場觀看乙組聯賽西貢對黃大仙。(廖雁雄攝）

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耗資超過300億元興建的啟德體育園明年首季開幕。園內設有三個場館，今日舉行的首場測試賽在啟德青年運動場舉行，是足球乙組聯賽西貢對黃大仙，今午4時半開波。會場可容納5,000名觀眾，不過園方今日只安排1,000入場觀看。

持票觀眾下午3時起可以入場。約下午3時，青年體育場外已有數百人等候入場。

與其他運動賽事一樣，入場人士需要經過安檢程序。不過，與香港大球場、旺角大球場等康文署管理的球場相比，安檢措施似乎更加嚴格，除了查袋外，入場人士亦需要經過金屬探測器。

啟德體育園首場測試賽今（27日）舉行，地點設在可容納5000人的青年運動場，預計有約1000名觀眾。（林遠航攝）

現場有五條安檢通道，其中兩條一度有十多人的人龍，但沒有職員指示他們到其他沒有人的通道。 （林遠航攝）

現場有五條安檢通道，但不少人似乎未有留意到有金屬探測器，安檢時「卡關」，安檢通道不時有人龍。現場雖然有職員維持秩序，曾經有兩條安檢通道出現10多人的人龍，但其餘三條沒有人使用，職員過了一、兩分鐘，才指弓引觀眾可以去其他安檢通道。

記者等待進行安檢期間，現場出現投訴的聲音。一名女士手持一件塑膠包裝糕點向職員表示，場地守則並無列明不准帶食物，但經過安檢時被拒入場。該名女士張小姐其後向記者表示，保安表示「所有食物都唔帶得」，但場地守沒有相關規定。她期望園方「做得好啲」，向入場人士提供清晰的指示。一番擾攘後，張小姐最終獲放行進場。

啟德體育園首場測試賽在青年運動場舉行，入場人士需要進行安檢，當中包括金屬探測。 （林遠航攝）

場地守則列明，入場人士需要遵守國安法、國歌法等，亦列明不准帶長傘、激光筆等物品入場。(廖雁雄攝）

園方在場外架設易拉架，展示場地守則，其中列明所有人必須遵守《維護國家安全法》和其他相關法律，又列明若涉升旗儀式、奏唱國歌等，訪客必須遵守所有適用的法律和法規，包括《國旗及國徽條例》、《區旗及區徽條例》及《國歌條例》，違例者需承擔法律責任。

場地守則中，亦列明禁止入場人士攜帶激光筆、長度超過35厘米的雨傘、「任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設的物品」、以及「根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品」等進場。

另外，任何形式的未經授權的宣傳、信息或圖像（如旗幟、橫幅、服裝、配飾或其他物品上出現的挑釁或冒犯或煽動性內容）均被禁止。

場地守則列明，入場人士需要遵守國安法、國歌法等，亦列明不准帶長傘、激光筆等物品入場。（林遠航攝）

啟德青年運動場列明，以下物品禁止攜帶進入場地：

• 任何類型的武器或懷疑改裝武器

• 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

• 酒精飲品

• 任何非法物品

• 激光筆或指示器

• 充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

• 帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

• 無人機、遙控飛行裝置或風箏

• 尺寸超過 35 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

• 長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

• 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

• 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

