啟德體育園｜千人觀看首場測試賽　黃大仙隊粉絲：感到緊張和興奮

啟德體育園今（27日）舉行首場測試賽，在其中的啟德青年運動場舉行西貢對黃大仙乙組聯賽賽事，是該體育園明年正式投入使用前的首場壓力測試賽。園方安排約1,000人入場觀看，有觀眾認為沿路由港鐵站走到場館的指示牌數目充足，又指場地適合用作未來舉辦大型賽事。



在港鐵宋皇臺站，月台及各個出入口均設有指示牌，指示乘客往返啟德體育園使用的出入口。（盧翊銘攝）

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在港鐵宋皇臺站，月台及各個出入口均設有指示牌，指示乘客往返啟德體育園使用的出入口。港鐵另加派人手在站內提供協助，為乘客指示方向；站內又有廣播提醒欲前往場館的乘客使用D出口。

由宋皇臺站D出口一直到啟德體育園入口，沿路上有指示牌提示市民往返方向，有警員在場戒備；民安隊亦有在場外設置攤位，協助維持秩序。

周女士與兒子經港鐵宋王臺站來到體育園觀賽，專程來支持黃大仙隊，她說能在新場館看足球比賽，感到緊張和興奮。（盧翊銘攝）

小粉絲跟母親到來支持黃大仙隊：因為佢哋應該好叻

周女士與兒子經港鐵宋王臺站來到體育園觀賽，她認為港鐵站內指示牌數目充足、方向指示清晰，能在新場館看足球比賽感到緊張和興奮。周女士的兒子則表示，今天來支持黃大仙隊，笑言：「因為佢哋應該好叻！」

周女士續指，過往曾來過場館附近地方，認為交通配套完善，食肆和購物點亦尚算充足。但她認為，若場館將來要用作將來要舉辦大型演唱會，人數眾多時，配套設施是否仍然充足則是未知之數。

足球教練的鄭先生從九龍灣來到啟德體育園觀賽，認為場館適合用作將來舉辦大型賽事。（盧翊銘攝）

足球教練鄭先生：場館適合舉辦大型賽事

身為足球教練的鄭先生從九龍灣來到觀賽，同樣經港鐵宋王臺站來到體育園。他表示，站內指示清晰，沒有出現塞人情況，整體而言交通便利。他又認為，場館適合用作將來舉辦大型賽事，「巴士或者其他站嘅距離都唔太遠。」他又在網上看過場館附近設施，指「有商場、有食肆」，認為配套充足。

市民伍先生從啟德的商場Airside花約10至20分鐘來到體育館，他認為時間尚在可以接受的範圍，但天氣炎熱時會較為辛苦。（盧翊銘攝）

港鐵啟德站前往體育館花10多分鐘

但亦有市民選擇從港鐵啟德站前往體育館。市民伍先生從啟德的商場Airside花約10至20分鐘來到體育館，他認為時間尚在可以接受的範圍，但天氣炎熱時會較為辛苦。他又指，沿途一直有指示牌提示方向，認為指示充足。他指場館現時外觀「新淨」，認為適合用作將來舉辦大型賽事，「都Ok嘅，係兩個（港鐵）站中間。」