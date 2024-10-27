啟德體育園今午首測試 港鐵加派人手、增標示、安排空載列車配合
撰文：陶嘉心
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啟德體育園今午（27日）進行將舉行首場測試賽，地點設在可容納5000人的青年運動場。港鐵指，在測試活動期間，會在鄰近園區的宋皇臺站、及啟德站實施部份列車、及車站特別安排，包括會留意車務運作、並安排「空載列車」候命；加派人手協助乘客；及增設標示、指示牌等，以提醒乘客於宋皇臺站、或啟德站使用D出口往返園區。
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啟德體育園今午進行將舉行首場測試賽，地點設在可容納5000人的青年運動場。港鐵指，前往場館的乘客可乘搭港鐵至宋皇臺站，沿D出口步行約5至10分鐘前往。港鐵已在宋皇臺站更換及增加指示牌及標示，引導往返場館的乘客使用出入口。
在測試活動期間，港鐵會在鄰近園區的宋皇臺站和啟德站實施部份列車及車站特別安排，包括留意車務運作、並安排「空載列車」候命，同時加派人手協助乘客。
港鐵又稱，已於兩個站內更換、及增加超過100個標示及指示牌，並將利用廣播，提醒乘客於宋皇臺站或啟德站使用D出口往返園區。
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