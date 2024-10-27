林世雄：兩方面提升國際航運中心地位　將推綠色船用燃料行動綱領

去年香港貨櫃碼頭吞吐量首次跌出十大，運輸及物流局局長林世雄今早（27日）在電台節目指，當局正著力提高香港的港口競爭力，並發展高增值海運服務。就綠色港口，他提到政府最快下月推出《綠色船用燃料加注行動綱領》，以吸引更多船隻靠岸；又稱當局一直著力尋求貨源、研究如何吸引內地貨船使用本港的港口。



運輸及物流局局長林世雄指，政府最快下月推出《綠色船用燃料加注行動綱領》，以吸引更多船隻靠岸。（商台提供）

運輸及物流局局長林世雄今早在商台節目時指出，正着力提高香港的港口競爭力，並發展高增值海運服務，以提升香港國際航運中心地位，當局去年亦已提出行動綱領，包括推動綠色港口和智慧港口。

就推動綠色港口，他提到現時全球有約600艘船正使用液化天然氣，氨或氫氣均有機會成為未來燃料，政府最快下月推出《綠色船用燃料加注行動綱領》，吸引更多船隻靠岸。

他又提到，政府向船務公司提供稅務優惠，吸引他們在港發展業務，現時已有1,100間港口和海運服務有關的公司進駐香港。他又認為香港的港口目前效率很高。

他稱當局也著力尋求貨源，一直有研究如何吸引內地貨船使用本港的港口，例如本港去年與廣西簽署諒解備忘錄，期望可加強與珠海、粵西等地合作。

2023年香港貨櫃碼頭吞吐量首次跌出十大。（資料圖片）

最新一份施政報告提到改革海運港口局，林世雄指，由非官方人士擔任主席，或會更貼近市場。施政報告也有提及擴展海運及空運人才培訓基金，他則指目前已投放5億元到基金，在下月的「香港海運周」，政府與航運工會簽署合作協定，著力為業內人才提供更多培訓。

林世雄也提到，隨着機場三跑最快年底運作，會再檢視與國際航點的雙邊航空運輸協定，冀加密航點班次。