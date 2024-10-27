啟德體育園測試賽｜草地質素獲讚　「不輸香港任何一個球場」

啟德體育園青年運動場今日（27日）上演港乙聯賽黃大仙對西貢，作為首場測試賽，兩軍成為首批使用這個場地的球員。他們對新場讚口不絕，前港超球員、西貢隊長陳柏衡表示：「（青年運動場）不輸給香港任何一個球場」。



啟德體育園測試賽︱可能是史上氣氛最強乙組賽 貝鈞奇：環境好好

啟德體育園測試賽︱港鐵指示充足 青年運動場草地熱身已見草頭

啟德體育園青年運動場以港乙的黃大仙對西貢舉行測試賽，共1000名受邀人士入場觀戰，氣氛甚為熱烈，結果黃大仙與西貢打成2：2平手。至於草地方面，熱身時雖已踢起一些草頭，但戰至比賽尾段，整體狀況仍算良好。

啟德青年運動場在熱身後已出現不少草頭，完成賽事草地狀況相若。（趙子晉攝）

啟德體育園測試賽｜西貢隊長：踢得舒服

曾效力南華、飛馬、元朗等多支港超球隊的西貢隊長陳柏衡，對新場有讚無彈：「（啟德青年運動場）草地質素好，好實淨，草頭不輕易『掘起晒』，（質素）不輸香港任何一個球場，踢得舒服，光線十分足夠，又不會太猛。其他配套設施齊全，更衣室清潔新淨。」

陳柏衡指，在青年運動場出戰的感覺與將軍澳運動場相若，兩個場地同樣只得單邊看台，而且另一邊十分空曠。另外開賽前場地有小昆蟲，他認為這方面可再改善。

入黑後的光線充足。（趙子晉攝）

西貢隊長陳柏衡對啟德新場地的設施讚不絕口。（趙子晉攝）

啟德體育園測試賽｜黃大仙前鋒：草地好靚

黃大仙前鋒黎卓然今仗為球隊先開紀錄，同時成為首名在青年運動場建功的球員，他同樣對新場好評不斷，「啟德是新場，草地好靚，與以往踢的運動場或仿草場不同，皮球在草地上不會彈跳，對球隊的傳球及用波質素都會提升，對組織有幫助」。

黎卓然坦言，以往的港乙賽事，有時在沒有看台的球場舉行，今次難得有1000名觀眾，感覺與別不同。黎卓然指球隊在上星期才公布有機會首踏新場，他十分期待，新場的配套好，對兩軍也是較為舒服，「以往聯賽都是兩軍共用同一更衣室，今次兩隊各有更衣室，而且我們可以室內討論賽前部署」。黎卓然笑指，他今日提早到場，因為不清楚新場地的交通，故此預留更多時間。