簡樸房｜地產代理：約一成劏房由二房東出租　同負刑責合理

新一份《施政報告》提及將立法取締不合標準的劏房，業主須負上刑責。房屋局日前表示，「業主」定義亦包括二房東。



香港地產代理商總會主席潘達恒今（28日）早在電台節目表示，現時只有約一成劏房由二房東經營及出租，認為二房東也有一定責任，與業主同負刑責是合理。他又指如果刑責太重，有機會二房東會消失，將單位交回給業主。



政府最新一份《施政報告》將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。（資料圖片／梁鵬威攝）

房屋局日前回覆報章查詢，指日後不合規準的劏房，若涉及二房東負責經營出租，構思相關二房東亦須同負刑責。局方指參考了現行《業主與租客（綜合）條例》對分間單位租賃管制的做法，當中「業主」定義包括有權不時就任何相關處所收取租金的人，因此亦包括二房東；並稱將視乎12月展開諮詢時立法會及持份者意見，與律政司進一步研究和敲定最終方案。

香港地產代理商總會主席潘達恒。（資料圖片/陳葦慈攝）

香港地產代理商總會主席潘達恒表示，現時八至九成的劏房都由業主出租，只有約一成是二房東經營。他認為二房東如出租不合規劏房，同負刑責是合理，有一定責任。他又表示，如果刑責太重，將有機會出現「二房東消失、將單位交回給業主」的情況。

至於業主會否在不知情下犯法，他認為一般情況下業主都會知情，因為經營劏房要做工程及長時間才有回報，通常會簽5年或以上較長租期，而非正常租期，因此業主簽約時應會問及。

他亦認為須視乎業主的參與程度、是否涉及利益、知否單位有作改建。他指從合約細節亦能看到端倪，「例如寫明不準改建、或租上租，業主不知情的機會就大」。

稱預料短期內租金未必大幅升 仍低於獨立單位價格

而就部分業主離場會否影響市場價格，他認為長遠租金會有影響，但不會即時大幅上升，指若租金不合理、近乎獨立單位價格，也不會有人租。

立法會議員郭偉強在同一節目表示，政府4年後才逐步取締劏房，認為市場有較多時間認知及準備，「（二房東）未至於走佬」，但稱改裝亦困難、成本高，如果無利可圖，會較多人退出。