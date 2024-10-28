四季酒店日式餐廳前主廚原榮作　認Donki偷拍裙底照　囚4周准緩刑

香港四季酒店內日式餐廳的前主廚HARA Eisaku原榮作，涉於中環Donki內用針孔鏡頭偷拍3名女子。主廚兩年後才被控，並稱因受色情影片影響而犯案。他早前承認3項非法拍攝罪，案件今(28日)在東區法院判刑，裁判官曾宗堯認為拖延檢控之嫌，判被告入獄4星期，但准緩刑2年。



被告HARA Eisaku，50歲，日本籍，承認3項非法拍攝或觀察私密部位，指他於2022年4月10日，在中環皇后大道中100號Don Don Donki偷拍女子X、Y及Z。

日籍被告原榮作在東區法院承認偷拍女子裙底。

被告原榮作曾在香港四季酒店內的日式餐廳工作。（香港四季酒店官網）

被告原榮作兩年前在中環DONKI分店偷拍女子裙底。（資料圖片，涉案人均不在圖中）

背包露出黑色鋼筆靠近女子

案情指，案發當日晚上8時許，28歲女子與男友在中環Don Don Donki內購物時，覺右小腿被掃了一下，並發現被告左手拿著一個黑色背包，二人覺得被告可疑跟隨其後，並見被告走近在店內購物的夫婦，被告用背包接近該女子，背包側面並露出一支黑色鋼筆，持續約2至3分鐘，28歲女子與其男友見狀把情況拍攝下來。被告試圖離開時，4人一同截停被告並報警，被告嘗試逃跑不果被捕。

被捕後稱受色情影片

警方到場後，在被告身上檢獲黑色鋼筆，內有一個針孔攝影鏡頭，又在一張SD卡內發現三名女受害人的內褲及裙底影片。被告在警誡下承認犯案，並稱受到色情影片影響，遂用有針孔攝影功能的鋼筆放在背包內，用以偷拍女子裙底照。

原榮作曾在四季酒店內的日式餐廳內工作，該店在東京的主店，曾獲米芝蓮二星，該店出名的食品包括天麩羅。

案件編號：ESCC2061/2024