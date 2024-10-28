未接受正式訓練無牌中醫　為女病人針灸刺穿其雙肺　認誤殺囚6年

七旬無牌中醫師，為一名稱有右胸囊腫的女病人治療，在她背部施行針灸，卻刺穿她的雙肺致其氣胸，女病人曾稱劇痛求停，醫師卻稱屬正常繼續，女病人治療後口唇發紫再轉黑，當晚死亡。中醫師今(28日)在高等法院承認誤殺及未經註冊執等4罪，法官黎婉姫批評被告不曾接受正式訓練，卻無牌行醫危害病人，女事主喊痛亦沒有停止，沒有確保她的安全，違背了對病人的信任，判他入獄6年。



曾隨軍醫10年學懂一些中醫

被告文達仁（76歲），承認一項誤殺罪及三項未經註冊執業罪，指他於2020年12月10日誤殺當時55歲的女事主。

被告文達仁在高等法院承認誤殺及無牌行醫囚6年。(黃浩謙攝)

高院法官黎婉姬斥被告不曾接受正式訓練，卻無牌行醫危害病人。(張浩維攝)

辯方求情指，被告生於內地，學歷至中六，31歲時偷渡來港。他年輕時跟隨父親加入軍隊，在約10年間協助軍醫行醫，因而習得一些中醫知識。他來港後一直無牌行醫，在特區政府立法規管後，一直未有考取中醫牌照。

警方在被告家檢獲逾千支針灸針

法官黎婉姫判刑指，被告不曾接受過任何正式中醫教育，無牌行醫危害病人健康。他案發時為女事及其夫二人針灸兩個月，女事主在接受其針灸後死亡。警方在其家中檢獲逾千支針灸針，顯示其大規模進行針灸治療。黎官又指，女事主在最後一次針灸中一直表示感痛楚，被告仍未有停下，批評他沒有確保郭婦的安全，違背了郭氏夫妻對其醫學知識的信任，考慮到其認罪、年紀老邁等，判他入獄6年。

郭氏夫婦就腰痛及右手麻痺求診

案情指，被告並非註冊中醫。2020年10月初，郭氏夫婦經朋友介紹下向被告尋求針灸治療，以改善郭的腰痛及其妻子的右手麻痺問題。在首次針灸治療中，被告指郭的腰痛病因為神經線受壓，之後用3寸長針在其背上施共60針，郭的背部同一時間僅會有一針。另有時針插入郭背後會引致流血，郭則會用棉花球擦拭血液。

郭見拔出的針呈彎曲情況

期間，被告又會來回移動郭身上的針，郭感到十分痛楚時，被告會指痛楚屬正常。郭又留意到，大部份針從他身上拔出後有彎曲情況。郭妻其後接受相類似的針灸治療，但她未有表示感痛楚。郭在治療完結後，向被告支付了800元診金。

郭氏夫婦覺針灸有效繼續求診

郭氏夫婦事後感被告的針灸治療十分有效，之後兩度再接受被告的針灸治療。在12月3日治療後，郭妻向郭表示針灸後感胸口痛，但休息15分鐘後獲緩解，未有因而求診。

被告曾稱痛楚屬正常

至同月12日傍晚，郭稱其妻的右胸有囊腫長達十多年，希望被告能就此作診治。被告聞言稱不會再在郭妻胸口上施針，改為在其右背施針，惟期間甚少喊痛的郭妻稱胸口極痛，要求停止。被告指情況實屬正常，稱拍胸可緩解痛楚，之後在郭婦同意後繼續針灸，她在5分鐘後再因痛楚叫停針灸。

死因是背部穿透性損傷至氣胸

郭妻事後表示感呼吸困難，郭及其兒子觀察到她面色蒼白、嘴唇發紫又轉黑，立即為她召救護車。郭妻同日晚上11時42分在醫院被證實死亡，死因為由背部穿透性損傷以致同時兩側自發性氣胸（bilateral pneumothorax）。

被告翌日被捕，警方在其家中搜出共逾1000支針灸針。被告在警誡下透露，該些針灸針是其親友在廣州購買，再寄至被告在香港的家中。

案件編號：HCCC 119/ 2024