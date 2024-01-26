向癌病人施自然療法2死　美容中心負責人脫無牌行醫罪　控方上訴

聲稱有博士銜頭的美容中心女負責人涉嫌無牌行醫，向3名癌症病人提供「磁療」、「心靈治療」等自然療法，收費共300萬。她又涉自稱過去因太常做慈善而患上末期癌症，後藉禱告獲得「靈感」，集其所學整理出醫癌方案，並建議病人停服癌症藥物，最終兩名病人離世。女負責人事後被起訴3項無牌行醫罪，她否認指控受審，經審訊後被裁定罪脫。律政司周一（22日）提出上訴，司法機關顯示，案件尚未排期。



女被告趙淑儀（63歲），否認於2012年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

女被告趙淑儀否認無牌行醫。(劉安琪攝)

官指部份證人口供模糊

區院法官鍾偉強裁決時指，兩名離世事主陶寶富及徐劍雄的家屬作供時，明顯對事件細節的記憶模糊，而且徐妻大部份證供都是從丈夫口中得知。另一名事主鍾少琼親自接受治療，其證供屬第一身經歷，她指稱趙曾要求她停服甲狀腺藥，但兩人之間的訊息和有關醫院報告均不曾提及，法官難以依賴她的證供作出對趙不利的推論。

認為控方證案時把規管演繹太廣

鍾官亦指涉案條例應只限於規管西方醫學或西醫治療，但未有定義何謂「西醫」，另有中醫等8類療法獲豁免。但控方指稱「非中醫，就是西醫」，故「非中醫」亦受規管。鍾官認為控方演繹太過廣闊，因條例並非只豁免中醫療法。假如控方說法成立，理應傳召一名中醫專家講述為何被告提供的治療屬「非中醫」類別，而非傳召西醫專家作供。

案件編號：CACC15/2024