內地父來港探女涉非禮　事主向友稱遭XQ　老師見不尋常傷口揭發

內地園藝師涉探望在港的11歲女兒時多番非非禮，先是隔衣服摸她的胸，繼而試過脫去女兒的校服及內褲，並吻她的胸及下體等，女童後來向朋友提及遭「XQ（性侵）」，之後老師亦擦覺女童手指有不尋常的傷口而揭發事件。園藝師否認3項非禮罪，案件今(29日)在區域法院開審。



被告LWH，47歲，園藝師，被控3項猥褻侵犯罪，案發於2022年。X案發時11至12歲，就讀小五至小六。

被告LWH否認3項非禮11歲女兒的罪名，在區域法院受審。（資料圖片）

來港探X時性侵

控方開案指，X在2018年來港，與母親及2名姨母及姨母的女兒住在觀塘一單位，被告是內地居民，每星期都會來港探X。 事發於2022年某個下午，X在睡房下層床小睡醒來，見到被告坐在床邊，被告隔衣摸X的胸和私處，X感到害怕推開被告。

曾脫去X校服及內衣褲後性侵

另一次事件指，被告在房內脫去X的校服及內衣褲，被告亦全身赤裸，開始撫摸和啜X的乳頭，被告又用下體摩擦X的私處。第三次事件中，被告脫去X的衣服，用下體碰X的私處。

X與老師聊天透露曾遭父性侵約10次

X在2023年3月向朋友表示被「XQ（性侵）」，同年5月，X的學校老師發現X不開心，手指有不尋常的傷口，聊天時得知X被父親性侵約10次，老師遂通知學校報警。

案件編號：DCCC 1091/2023