兩女寄住爺爺家遭多番非禮　長大被打逃走才得安眠　官囚祖父55月

祖父為兒子照顧兩名孫女多年期間涉多番非禮,包括在長孫女12歲洗澡時撬門看她裸體,又用手指非禮10歲細孫女的下體。他更曾捉住細孫女頸部令她凌空,及用菜刀指嚇她們。祖父早前承認非禮及襲擊等5罪,暫委法官勞潔儀今(14日)在區域法院判刑時透露,兩事主的相關報告指她們曾向父親投訴,反遭父斥責對祖父母的照顧不知感恩,又指這是祖父表達愛的方式。兩女啞忍多年至長大後有次被打,終逃離祖父家時,才能得以安睡。惟揭發事件後,又遭父家的親戚責罵,指她們害祖父入獄,更有人要求她們撤銷案件。



勞官判刑時直斥被告把兩孫女當成隨時可把玩的性玩具,只要喜歡便侵犯她們,他本應為孫女提供一個安全的家,卻把家變成了恐怖的房子,判被告入獄4年7個月。



勞官最後讚揚兩女事主是英雄,並著她們不要因為爺爺要坐監而責怪自己,更著社署及房署盡其所能協助她們。



被告W.Z.W.(74歲),曾任保安員。他承認1項故意襲擊導致兒童受到損害,和1項襲擊他人致造成身體傷害,和3項猥褻侵犯另一人等5項罪名。他另被控非禮和刑事恐嚇兩罪,則獲存檔法庭。

被告WZW在區域法院承認非禮及虐兒等罪名。

父指這是爺爺表達愛的方式

法官引述事主的創傷報告,指兩人從內地來港後就遭受被告在身體和性方面的虐待。妹妹X初時曾將事件告訴父親,但父親卻指這是爺爺向她表達愛的方式,X因而感到困惑和無助。當X遭被告叉頸離地時,她只是合上眼睛抽離自己。被告最後停手亦只是因有鄰居經過家門,他之後又用菜刀威脅兩孫女,此經歷在X腦海留下使難以承受的烙印。X當時年紀十分小,希望有人能求她但無果,令到她對世界的想法產生轉變。

被斥對祖父母的供養不知感恩

報告續指,X對非禮事件有入侵性記憶,不時會回想事件和發惡夢,直到案發後離家才能安穩入睡。X後來亦曾向父母和嫲嫲告發事件,惟他們卻偏幫被告。父親更怪責X,指她對祖父母的供養不知感恩,又指這些醜聞和家事不應外傳。X因而不知應否報警,期間一直保守被侵犯的袐密,小學時更一度欲跳樓自殺,幸而最後因想到媽媽而打消念頭。

Y稱哭泣大叫時覺被告十分開心

姊姊Y的報告則指,她在被告的威脅下,害怕揭發事件會令她無家可歸。Y認為被告因侵犯她而獲得滿足,當Y哭泣、大叫或求他停手時,被告看來十分開心。Y與X一樣,因害怕與異性相處而選擇讀女校。Y因被侵犯感羞愧,自覺十分污糟。她認為將來若與他人發展親密關係,並坦白過去後,對方會離她而去,因為她是亂倫的受害人,不為他人所接受。

有父家親戚要求事主撤銷投訴

在事件報警處理後,Y因家人怪責而承受極大壓力,父家的親戚更有人要求她撤銷案件。X認為所有親戚都在保護被告,怪責她導致被告要坐監,幾乎沒有人關心X和Y。報告最後指,X和Y均因事件受創傷,自尊心低下,影響她們在性等各方面的正常發展,須接受心理治療。

專家認為兩名事主均因事件受到影響,需接受心理治療。(示意圖)

官斥被告當兩事主是性玩具

法官判刑時指,X和Y案發時十分年幼,分別與被告相差51和49歲。被告受託照顧她們,卻視她們為隨時可拎上手把玩的性玩具。當她們表現驚恐、痛楚時,被告更是表現開心。

事件對兩事主的成長造成影響

法官續指,當X被叉頸離地,更又遭菜刀指嚇時,她的生命受到威脅,卻是無處求援,只能和Y匿藏在單位附近的後樓梯。在被告的威脅下,X和Y因害怕成為孤兒而不敢報警,忍受了數年的性侵,對她們成長各方面均造成影響。

被告只要喜歡便犯案

法官又指,被告曾在Y洗澡時撬門闖入,令到Y失去私隱和尊嚴。法官形容被告是只要喜歡便犯案,即使Y鎖了門仍選擇撬門而入,尤其知道Y在此情況下仍無處去可,斥其對年幼的Y作出如此行為十分恐怖。

妹妹X被非禮時僅10歲

針對被告指插妹妹X陰道一事,法官指當時只有10歲的X感痛楚和害怕,但被告竟然在過程中對其陰道作出評價,侵犯歷時10分鐘,屬本案最嚴重的一條控罪。

斥被告把家變成恐怖的房子

法官又指斥,被告的行為使兩女在家中因害怕侵犯無法熟睡,只能在平日到社區中心或圖書館匿藏。法官形容,被告理應給予兩孫女一個充滿愛的家,但他卻將之變為恐怖的房子,最後考慮到以上種種後,終判其囚4年7個月。

法官判刑時透露,兩事主為不想回祖父母的家,有時會在社區中心或圖書館內匿藏。(資料圖片)

官讚兩女童是英雄

法官判刑後,特別讚揚X、Y勇於揭發事件,指她們必須要知道自己做了一件正確的事,不應因爺爺要坐監而怪責自己,並稱:「In my view, they’re heroes in their own way(在我看來,她們就是自己的英雄」。法官另促請社會福利署和房屋署,盡其所能協助兩名女童在接受治療期間的一切所需。

著事主父母應做更多免事情惡化

法官最後又告誡女事主的家人,要好好支持、協助女童的治療,強調兩人作為受害人,不應因爺爺入獄而被怪責。法官又指,在兩女童第一次透露遭侵犯後,父母應做得更多,避免事情惡化,斥他們已經沒有盡到自己的責任,現應努力彌補自己犯下的錯誤。

兩事主來港讀書居祖父母家

案情指,內地出生的姊姊Y和妹妹X於2014年來港讀書,由祖父(即被告)和祖母照顧。2014至2015年某天,Y就被告作出不雅行為與其爭執。約8歲的X上前阻止,卻遭被告捉著頸部致其離地約10厘米。後來有路人途經住宅,透過張開的大門望向內,被告才鬆手。被告及後又取出菜刀,威脅兩人一旦向其母親告密,便會殺死她們。

趁12歲事主Y洗澡時撬門

另於某天晚上,約12歲的Y在洗手間洗澡時,被告用螺絲刀撬開鎖上的門,並望向全身赤裸的Y。

被告另曾兩度非禮X,他曾推到在床上看電視的X(10歲),脫下她的褲子和內褲指插陰道,同時笑稱X的陰道太窄和不夠濕潤。被告其後又將其陰莖放在X陰道外磨擦,並嘗試舔她的胸部;被告另於2022年5月曾趁X睡著時,伸手入她的衣服內撫換其胸部。

事主姊妹被打逃走後向社工揭發

在上述非禮事件發生後數天下午,被告指責Y以言語破壞家庭關係,兩人發生爭吵。Y其後用手機攝錄被告,被告則將Y推倒在床上,用左手拳打Y右臂十數次,Y以晾衣架還擊。最後,X上前阻止被告,並與Y一同逃走。及至同月24日,X和Y向學校社工透露非禮事件,被告翌日被捕。

案件編號:DCCC 1128/ 2022