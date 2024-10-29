HotMaxx好特賣葵芳店開張｜顧客$100掃一車貨：喺度買多過美食展

內地平價超市「好特賣HotMaxx」攻港一個月，隨即開設了三間分店。最新「插旗」的葵芳滙分店今日（29日）開張，吸引不少市民到場幫襯。有市民表示，今日前來本來打算到附近的美食展，最終花了近100元買滿了一架手拉車的飲料和食品，笑言「喺度買嘢多過美食展」，但就表示不會因此減少光顧百佳、惠康等連鎖超市，稱都要「睇牌子」。



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舖細人多 記者實測10分鐘才走完全店

好特賣HotMaxx葵芳滙分店今日開張，舖位原為一間藥房，門外擺放了不少花牌，不少市民都在店外駐足停看，佔據了一部份行人路面。店內逼滿顧客，由於通道較窄，店內各個角落都有「小人龍」，記者花了超過10分鐘，才走完全間店舖，期間不時聽到有顧客嫌太逼迫，離開店舖。

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店內有不少食品如麵包、杯麵、薯片、啤酒、即沖咖啡，絕大部份為內地牌子，又或者國際牌子的各地版本「水貨」，以內地版佔最多，少部份來自全球各地。

可樂、津路最搶手 有顧客整箱抱走

同場亦有少量港版貨品，330亳升罐裝可口可樂散賣3元一罐，八罐裝則售20元，平均2.5元一罐，較奧海城及海之戀分店為貴。不過，由於售價仍較連鎖超市為低，可樂仍是最搶手貨品，不時有顧客「大手購入」，原本在地上堆到半個人高的可樂山，一罐不剩，有女士一人購24罐，滿載而歸。

其他搶手貨品包括5元一枝的500亳升裝津路烏龍茶，多次有顧客全箱買走。同售5元的港版維他檸檬茶、印尼版寶礦力亦受歡迎，店內已所剩無幾，門外雖然有貨，但店員做個不停，似乎無暇補貨。至於其他內地牌子飲品，例如烏龍茶、咖啡亦有人選購，但仍有存貨。

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除食品外 店內有保健食品、生活用品 皆為國際品牌

除了普通食品外，店內更有保健食品、生活用品，例如洗髮水、牙膏、濕紙巾，同為國際牌子的內地「水貨」，比如牙膏，有達利（前稱黑人）、Crest、Ora2me。

不到100元掃滿一車貨 顧客：喺到買嘢多過美食展

馮先生與太太在HotＭaxx內，購買了六枝維他檸檬茶、數枝津路、幾個韓國杯麵、一盒朱古力、一包豬肉乾，花費不用100元，便裝滿一架手拉車。馮先生表示，本來是到葵涌運動場的美食嘉年華，但經過便見平便入場消費。被問到「是否買嘢多過美食展」時，他才驚覺：「係喎，真係呀」。

馮先生又表示，自己並非葵芳街坊，不會專程再到HotＭaxx，又表示即使該店在自己家的樓下開店，亦未必會經常光顧。他解釋，HotＭaxx所賣的貨品牌子、種類，大部都與本地連鎖超市不同，又表示較相信大牌子，不會因此減少光顧本地連鎖超市。

劉先生在HotＭaxx花了10多元，買了一枝寶礦力、一包內地品牌的麵包，他解釋因無帶購物袋，所以沒有「掃貨」。被問到會否因此減少光顧本地連鎖超市，他指「都要啱食嘅」，對於店內不少食品為內地牌子，「是但啦，香港地搵食艱難，平啲點都著數啲嘅」。