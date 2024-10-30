HotMaxx好特賣｜同區友誠超市割價售5元津路抗衡　店員：唔會認輸

內地平價超市「好特賣HotMaxx」攻港，一個月內已開了3間分店，最新一間葵芳滙分店今日開張第2日，仍然人頭湧湧，搶購平價可樂，瞬即速觸發同區小店減價戰。其中開設在鄰近、同樣以價格親民作招徠的友誠食品平價超市，將深受歡迎的500亳升裝津路烏龍茶由10元割價減至5元，減幅達50%，與好特賣「睇齊」作出抗衡。店員表明減價後「冇得賺」，但求能留住顧客，並會做好服務，不會輕易認輸，「唔通隔離開一間就唔做咩？」



友誠店員表示減價後「冇得賺」，但希望能留住顧客；會做好服務，不會輕易認輸，「唔通隔籬開一間就唔做咩？」。（吳美松攝）

不願上鏡的友誠店員表示減價後「冇得賺」，但希望能留住顧客；會做好服務，不會輕易認輸，「唔通隔籬開一間就唔做咩？」。（吳美松攝）

友誠店員表示減價後「冇得賺」，但希望能留住顧客；會做好服務，不會輕易認輸，「唔通隔籬開一間就唔做咩？」。（吳美松攝）

今日下午約4時，不少市民到好特賣葵芳分店購物，不過店舖面積較小，即使只有10多人在內，看起來亦感覺十分擁擠。最多市民感興趣的仍是只售20元的8罐裝330亳升可口可樂，不時有顧客捧走。店內不少食品如麵包、杯麵、薯片、啤酒、即沖咖啡都屬內地品牌，又或者國際品牌各地版本的「水貨」，當中主要為內地版；同樣搶手的包括5元一支的500亳升裝津路烏龍茶。

好特賣開張僅兩日，已引來大批搶購人潮，開設在附近的友誠食品平價超市，同樣以親民價格售賣零食、飲品和日用品作招徠，但店內人流明顯較好特賣少。有一名不願上鏡的友誠店員表示，昨日（29日）知悉好特賣開張，負責人即決定將原價10元一支的500亳升裝津路烏龍茶，改為售價5元，減幅達50%，與好特賣「睇齊」。

店員解釋，減價能拉近雙方之間的距離，留住客人，因為客人購物主要受價錢左右。他又指減價後「冇得賺」，但希望人流可以帶旺其他貨物的銷量；他們入貨要透過代理，好特賣如可直接由內地供港，成本上自然有優勢。

他又說，店內只有三、四成貨品為內地品牌，還有售賣很多本地及其他地區的不同貨品，相信該店仍有吸引之處，未來可能會再增加其他產地貨品，不會坐以待斃。店員強調，不會一有競爭對手出現便立即「認輸」，而且顧客消費亦會考慮服務質素，員工會幫忙顧客搬貨物上車，其他超市未必願意，希望做好服務，給予顧客歸屬感，從而留住他們。

友誠超市售賣生活百貨，如餅乾、零食、調味料、罐頭等，有內地、日本及本地牌子。依記者觀察，來購物的有不少街坊，外傭，以及在附近上學的學生。