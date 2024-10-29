HotMaxx好特賣攻港｜一件貨品比百佳惠康平一半　小超市減價對抗

內地平價超市好特賣HotMaxx攻港一個月，隨即開設了三間分店。最新插旗的葵芳滙分店今日(28日)開張，內有不少貨品在本地兩間連鎖超市百佳和惠康都有出售。記者今日到區內百佳和惠康格價，發現HotmMaxx不少貨品都比百佳、惠康便宜，其中八罐裝可口可樂單件價計，HotMaxx比兩集團便宜一半。另方面，HotMaxx分店售價也不統一，可口可樂葵芳滙每罐賣3元，比荃灣海之戀廣場分店貴一半，後者每罐賣2元，但今日早已無貨。



有同樣位於葵芳的小型超市，首先出招減價，原價6元一枝的500亳升津路烏龍茶，降價至5元，與HotMaxx睇齊，聲言要「對抗HotMaxx」。



+ 10

+ 8

八罐裝可口可樂：好特賣標價$20 百佳惠康單一價$40

飲品方面，HotMaxx與百佳、惠康都有售賣多款貨品，包括八罐裝可口可樂、500亳升津路烏龍茶、維他檸檬茶，全部都是港版。另有兩款飲品，HotMaxx與兩間超市所售版本不同，包括1.5公升裝Evian礦泉水、500亳升裝寶礦力。

至於價錢，八罐裝可口可樂葵芳滙HotMaxx賣20元；惠康單件售40元，買兩件價則54元，即27元一件；百佳也是售40元，今日無買兩件優惠，故比HotMaxx貴足足一倍。

500亳升津路烏龍茶HotＭaxx賣5元一枝；百佳一枝售10.2元，2枝優惠價17.6元，即平均8.8元一枝；惠康每枝售9.9元。以兩間超市最平價格計算，HotＭaxx分別平43%及49%。

維他檸檬茶：在好特賣單買一枝 仍比百佳賣二送一便宜

同樣在HotMaxx賣5元的維他檸檬茶，在百佳要9元一枝，賣二送一優惠下，除開6元一枝；至於惠康一枝8.5元，兩枝15元，即平均7.5元一枝，差距較少，HotMaxx分別平16%及33%。

HotＭaxx所賣Evian礦泉水及寶礦力屬水貨

至於1.5公升裝Evian礦泉水，HotＭaxx所賣為內地水貨，售價為12元，而百佳及惠康則賣港版貨，分別售20元及18元。

至於500亳升枝裝寶礦力，百佳及惠康是港版貨。百佳售10.2元一枝，28.9元三枝，即約9.6元一枝；而惠康售10元一枝，19元兩枝，即9.5元一枝。HotＭaxx所賣為印尼水貨，5元一枝。

+ 3

HotMaxx賣韓國版辛拉麵 百佳惠康同賣港版 價錢較貴

食品方面，內地零食「魔芋爽」是唯一三間超市都有發售同一版本的商品。另外，農心杯裝辛拉麵、UHA Cororo果味軟糖，HotMaxx與兩間超市所售版本不同。

70克「魔芋爽」在HotMaxx賣6元，百佳賣單件13元，兩件19.9元，即9.95元一件，而惠康單件賣15元，兩件19元，即9元一件。

農心杯裝辛拉麵HotＭaxx賣韓國版，售價為6元；而百佳、惠康同樣賣港版，前者一件售價為10.9元，三件售21元，即7元一件，後者單件賣8元，兩件14元，也即7元一件。雖然價差較小，但似乎HotMaxx更「原汁原味」。

UHA Cororo果味軟糖，HotMaxx賣內地水貨，售價僅7元一包。百佳、惠康賣日本版，前者12.9元一包，後者單件14元，兩包賣25元，即12.5元一包。

值得一提的是，三間超市所賣的食品，有多個品牌重疊，例如Oreo、金莎、樂事薯片等，惟所發售的版本與份量不同，此文不作比較。

+ 1

小型超市津路降價「對抗HotMaxx」 與HotMaxx睇齊

另外，與HotMaxx同樣位於葵芳的「友誠超市」，已將部份貨品減價，原價6元一枝的500亳升津路烏龍茶，降價至5元，與HotMaxx睇齊。店員表示，此舉是為了「對抗HotMaxx」。

至於330亳升罐裝可口可樂，友誠超市單件賣3.5元，比HotMaxx貴五亳，但店員強調自己出售的是行貨，而HotMaxx的則是水貨。