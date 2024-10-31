中大宣布習超任法律學院院長　「最潮教授」馮應謙任社科學院院長

香港中文大學公布，校董會通過委任習超為法律學院院長，並委任馮應謙為社會科學院院長，兩人任期5年，分別於明日（11月1日）及下月11日起生效。

習超在倫敦大學取得博士學位，2007年加入中大，在中大法律學院曾擔任多個領導職位，包括暫任院長、副院長（研究）及法律研究生學部主任。中大指，習超致力於公共服務，對推動重要法律改革作出貢獻，包括擔任律政司「粵港澳大灣區專責小組」成員等職位。

至於馮應謙在美國明尼蘇達大學獲得博士學位後，於2001年加入中大，目前是中大新聞與傳播學院教授及香港亞太研究所所長，他日常打扮新潮，曾穿裙子上堂，對潮流時尚、潮流玩物涉獵甚深，在不少報章及媒體均有專欄，故有「最潮教授」之名。



香港中文大學校董會委任有「最潮教授」之稱的馮應謙，獲委任為社會科學院院長，任期5年，由今年11月11日起生效。（中大提供）

中大表示，獲委任為社會科學院院長的馮應謙在美國明尼蘇達大學獲得博士學位後，於2001年加入中大，目前是中大新聞與傳播學院教授及香港亞太研究所所長，其研究範疇涵蓋創意媒體、數碼平台、大眾文化和文化研究，他於2009年獲得中大社會科學院模範教學獎。

中大指，馮應謙是中國以至國際間的知名學者，曾於多間大學擔任重要職位，包括在美國西北大學出任巴菲特全球事務研究所的巴菲特訪問教授及暨南大學珠江學者講座教授。除學術範疇外，馮為多個政府委員會成員，包括教育局語文教育及研究常務委員會（SCOLAR）成員及教育局資訊科技教育策略發展督導委員會成員。

馮應謙日常打扮新潮，對潮流時尚、潮流玩物涉獵甚深，在不少報章及媒體均有專欄，故有「最潮教授」之名。（資料圖片/鄭子峰攝）

馮應謙表示，將致力構建一個鼓勵創新研究和跨學科合作的教學環境，期待與團隊合作培育具國際視野的專才，並提升整體教學和研究的水平。

中大校董會通過委任習超為法律學院院長，任期5年，由今11月1日起生效。（中大提供）

獲委任為法律學院院長的習超在倫敦大學取得博士學位，後於2007年加入中大。他在中大法律學院曾擔任多個領導職位，包括暫任院長、副院長（研究）及法律研究生學部主任。

中大稱，習在中國法律、公司法及管治、證劵規管、財經規管及實證法律研究領域獲國際認可，並屢獲香港研究資助局及其他機構所頒發的重要研究資助，並曾於2010、2017及2022年獲中大頒發校長模範教學獎。中大指他對推動重要法律改革作出貢獻，包括擔任律政司「粵港澳大灣區專責小組」成員等職位。

習超表示，榮幸能出任法律學院院長，期待與同事們緊密合作，推動課程發展，帶領學院邁向更卓越的學術水平，同時繼續為法律界培育優秀人才。