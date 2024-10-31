油塘冧工字鐵意外釀一死　精進及分判商等認11傳票　判罰款13萬元

油塘東源街地盤2022年發生工業意外，有工字鐵塌下令一名55歲工人死亡，工程承辦商精進建築工程其分判商等，被指未有防止意外發生被票控，案件今(31日)在觀塘法院再提訊，精進等3被告承認11項罪票，被判罰款13萬元。



油塘地盤2022年12月發生的工業意外，令一名55歲燒焊工人死亡。（黃偉民攝）

經商議後3被告認11傳票

案件原有5被告，包括：承辦商精進建築工程有限公司、分判商啟益工程有限公司，溫金華、温金華以依成鋼鐵工程公司名稱經營，及趙海淩。他們全部合共被控14傳票。

經控辯雙方商議後，精進承認4項傳票，罰款4.4萬；啟益亦認4傳票，罰款5.1萬，溫認3傳票，罰3.5萬，溫經營的公司及趙的3項傳票獲撤回。

意外中一名燒焊工人死亡

意外發生於2022年12月14日約上午11時半，油塘東源街一個建築地盤內，一名男工人被塌下的工字巨鐵壓住，大批救援人員到場，包括消防處坍塌搜救專隊，約一小時後將一名55歲姓陸男燒焊工人救出，他重傷昏迷，送院搶救惜告不治。

精進及分判商認未防止物體墮下

精進及啟益承認的傳票，主要承認他們作為東主的法律責任，包括沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中，及指他們進行工程的方式，導致有人受傷，精進承認沒有發展、實施和維持一個安全管理制度。

溫認未確保裝置安全

溫金華則承認沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統，亦沒有提供所需的資料、訓練及監督，以確保僱用人員的安全，亦沒有防止工人遭墮下的物體擊中。溫的公司與趙原被票控進行工程方式導致有人受傷的罪名則被撤銷。

案件編號：KTS 13003-13012/2023、KTS 27884-27887/2023