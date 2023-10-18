精進建築工程發生奪命意外被「釘牌」　5個私人項目受影響

政府認可承建商之一的精進建築工程有限公司，去年涉及一宗致命工業意外，位於油塘東源街地盤工人被巨型工字鐵壓死。發展局局長甯漢豪聯同屋宇署署長余寶美，今日（18日）下午宣布，拒絕批出續期申請，由11月16日起生效。有五個私人發展商項目受影響，總共涉及約4,900個私人住宅單位。相關獲授權簽署人會記錄在案，若有新申請會把關，考慮其是否合適。



▼2022年12月14日 精進建築工程油塘地盤工人遭巨型工字鐵壓死▼



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發展局局長甯漢豪表示，精進建築工程有限公司涉及去年12月油塘工字鐵下塌奪命意外，該公司作為一般承建商註冊於去年12月屆滿，並已轉交承建商事務委員會進行面試及評審，委員會經考慮後決定拒絕其申請，今早已通知相關承建商及持份者等。

甯漢豪指，由11月16日起，精進建築工程有限公司會從一般承建商名冊除名，當日起承建商不可再進行任何建築工程，今日起計有一個月計處理手上工程善後工作。有五個私人發展商項目受影響，總共涉及約4,900個單位。

屋宇署署長余寶美稱，該公司註冊於去年12月屆滿，署方因應油塘建築地盤奪命事宜，今年初將續期申請轉介至獨立的承建商事務委員會面試評審，其評審成員大部份是由相關建築專業註冊管理局所提名。

她指經多輪面試後，委員會認其授權簽署人未能提出可信證據，顯示其地盤安全措施、監督工作等，有效預防嚴重工業事故出現，認為其能力、勝任程度及地盤監督等安全管理未能達標。

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甯漢豪表示，據知涉事承建商手上有5個新私人住宅及商住發展項目，合共4,900個住宅單位，當中有3項目、近1,700個單位已以樓花形式出售；另承辦一項較小規模的休憇設施。她指發展商可用餘下一個月時間，安排承建商接手。

她強調今次安排雖可能帶來不便，但政府需在保障安全及便利工程間平衡，並確保續期制度發揮把關作用，確保有能力勝任及符規承辦商才可獲續期。

她指過去也有承辦商不獲續期，但只要相關發展商及認可人士把握一個月時間，盡快委任其他承辦商接手，相信進度影響是可控，且距離樓花交樓仍有時間，相信發展商可按合約處理到。

甯漢豪說，該5個項目及1個小型休憩項目，共涉及900名工人，強調今次政府非懲罰其分包商或地盤工人，相信接手承建商有誘因重聘在工作中的工人，並不擔心造成影響，因建造業工人人手緊張，勞工處也有熱線協助，「好快有承建商接手，可好快將影響減到最低。」

甯漢豪稱，過去經驗，2017、2018年有承建商興建層樓宇時不獲續期，但發展商大體可在一個月內安排另一承建商承接工程；時也有與安全無關的不獲續牌個案，有關人士找另一承建商入場難度也不大，但相關發展商要把握時間。

▼2023年10月10日 精進建築佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外▼



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正處理同系精進建築續牌申請

甯漢豪表示，與精進建築工程同屬興聯集團的精進建築有限公司，涉及去年安達臣道項目三人死亡意外及本月佐敦渡華道4號消防局地盤工業意外一名工人死亡事故，其牌照今年4月到期，正處理其續牌申請。

她稱，屋宇署正整理相關意外資料，予委員會評審處理其申請，並強調處理續期申請只屬跟進的一環，目前勞工處及屋宇署已就安達臣道意外提出檢控，發展局上星期已表示進一步表示暫停其投標政府工程資格至2024年12月底，並採取進一步行動。她重申對精進建築的續牌處理，不會因正進後任何項目而受影響。

▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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甯漢豪指，政府在考慮處理續期時，不會考慮該承建商正進行公營還是私營項目，其量有幾多等，強調「不會因項目大而手鬆，係絕對不會發生」，並稱若有公營工程承辦商可能不被續牌，有關政府單位會盡最大努力部署。

余寶美續稱，收到續期申請後會檢視其過往紀錄及其提供的資料，由於精進同名公司有不同到期日的公司，故需完成今次精進建築工程有限公司續牌審批，才進行下精進建築有限公司續牌申請，相關工作已在進行。她指法例下，承建商在屆滿日期前準時提供申請，直至署方完成處理其申請前，有關牌照仍然有效。

▼2020年7月20日 精進建築九龍灣地盤男工人觸電死亡▼



甯漢豪稱，只會就承建商註冊個體進行審視，不會因兩間出現問題而審查其母公司。精進母公司「興聯集團」旗下有6間「精進」公司，但只有兩間較活躍，其他不見有什麼工程進行中。