精進工程釘牌｜同系精進建築3年5工人亡未除名　死者母：難以接受

興聯集團轄下兩間建築公司負責的地盤，近三年多共發生四宗致命意外，總共六名工人魂斷地盤。涉及一宗意外的精進建築工程有限公司（精進工程，負責私人項目）不獲屋宇署續牌，一個月後須停工程；涉及其他三宗意外的同一集團精進建築有限公司（精進建築）的牌照則於今年4月到期，當局正處理其續牌申請，此前牌照仍然有效。



精進建築負責的秀茂坪安達臣道房協資助房屋地盤去年9月發生冧天秤意外，導致3名人員死亡，包括一名22歲的工程師助理潘浩鈺。其母潘媽媽得悉涉事公司仍可繼續進行工程之後，表示難以接受，質疑政府的監管工作何在。她說，這場意外根本不應該發生，希望政府不偏不倚，嚴懲涉事承辦商，除去害群之馬。



▼2022年9月7日 精進建築安達臣道項目三人死亡意外▼



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潘媽媽：點可以害群之馬公司繼續落去呢？

潘媽媽指，難以接受如此「卑劣」的公司繼續存在，質疑政府有否專業人士監管此類承辦商，「政府嘅監管去咗邊呢？監管啲乜嘢？力度係邊度？勞工處嘅巡查去到邊呢？點樣可以畀呢啲咁樣嘅害群之馬公司繼續落去咁樣呢？」她說，很多人命及家庭已被這些公司連累，必須除去，「遲嚟好過唔嚟」，不想再看見有其他受害者。

點解呢個你唔畀佢續牌除佢名？嗰個又幾時唔畀佢續牌除佢名？嗰件事根本唔應該發生㗎嘛，我根本接受唔到、面對唔到，邊個畀返個仔我？ 潘浩鈺媽媽

▼10月16日 精進工程不獲續牌▼



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潘媽媽續指，儘管精進建築提交的標書最便宜、承辦工程最多，但安全根本沒有保障，即使有意外發生亦從不警惕，工業意外一而再，再而三發生。潘媽媽批評精進建築不做好基本安全保障，工人「有命去冇命返」，強調這些公司不要得。

她說，作為死者家屬已不知如何面對傷痛，過去一年身體轉差，以淚洗臉、生不如死，「日日夜夜呢啲日子點捱，我都唔知我捱得到幾年，我自己都唔知。我好堅強係到，目的就係為咗打呢個官司。」

我頭家已經破碎啦。我個仔咁後生，我辛辛苦苦捱大佢，我唯一嘅希望都冇埋，你覺得我日日係呢度過啲乜嘢日子？有咩好日子過呢？ 潘浩鈺媽媽

邊個父母唔想仔女係度呀？親生仔係我身邊？我每每係街見到啲人，後生仔，我見到啲上咗年紀嘅人，扶住阿媽，我更加難過。我呢啲日子，我老嚟靠個仔嘅，而家你叫我點呢？ 潘浩鈺媽媽

潘媽媽表示，希望政府認真調查意外的真相，還死者公道，加強力度監管，為承辦商設立懲罰機制，並盡快處理精進建築的牌照事宜，「呢啲公司一定要唔好畀佢存在，唔好畀其他公司有個僥倖嘅心態，繼續仿效……妄顧工人安全，只顧自己利益。」