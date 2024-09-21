一帶一路專題節目啟播　闡述創科、綠色發展、廉潔絲路及青年議題

商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室與香港電台聯合製作電視節目《一帶一路．「港」你知》，今日（21日）晚上於港台電視31台首播。節目展示香港在共建「一帶一路」倡議擔當的功能平台重要角色，並探討如何為構建互聯互通、創新及綠色新絲路作出貢獻。



為期兩日的第九屆「一帶一路高峰論壇」於9月12日結束，商經局稱吸引約6,000名來自「一帶一路」國家和地區及世界各地的參加者。論壇促成共25份合作備忘錄，包括四份涉及政府／公營機構和21份商貿合作備忘錄，數目創歷屆新高，不但加強政府與政府合作，更為企業及專業服務締造更多商機。

《一帶一路．「港」你知》共有四集，配合第九屆「一帶一路高峰論壇」，分別以創新科技、綠色發展、廉潔絲路及青年專章為主題，透過訪問和個案分享，闡述「一帶一路」沿線國家和地區在不同領域的合作和交流，以及所帶來的機遇。

《一帶一路．「港」你知》（粵語版）由今晚起至29日期間，一連兩星期的周六和周日下午6時25至6時28分於港台電視31台播出。香港電台網站、香港電台YouTube頻道及「一帶一路」辦公室網站亦提供節目重溫。節目英語版稍後亦會在港台電視31台和網上平台播放。

政府指圍繞第九屆「一帶一路高峰論壇」，「一帶一路」辦公室主動聯繫社會各界不同持份者，鼓勵他們於論壇前後舉辦「一帶一路」相關活動，與論壇產生協同效應，以助推動香港與共建「一帶一路」國家和地區在廣泛領域的合作，以及推廣香港作為展示「一帶一路」民間交往成果和促進人文交流合作的重要平台。