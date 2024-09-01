孫東指創科要轉化成經濟增長 投資仍低於周邊地區需社會資本參與
撰文：江麗盈
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創新科技及工業局長孫東今早（1日）在電台節目表示，今屆政府重視創新科技發展，認為開局不錯，未來要將創科發展轉化為經濟增長，讓市民看得見。他又指，政府近年對創科投資有持續增加，惟投入仍有限，認為政府要發揮引導作用，鼓勵社會資本參與，並以高質量發展，「將餅做大」。
創新科技及工業局長孫東今早在商台節目《 政好星期天》指，今屆政府重視創新科技發展，認為開局不錯，然而，長遠仍要將香港在創科發展的優勢，轉化成生產力、成為經濟增長，讓市民看得見。
他提到，政府從上游開始建立創科生態，包括設Inno HK、生命健康研發院，又透過產學研1+計劃鼓勵科研成果轉化。
孫東續提到，政府近年在創科上的投資有持續增加，但在教育、福利等開支不能減的情況下，對投入創科有限，與周邊地區，如深圳相比仍較低，所以要有上中下游協調發展，政府也要發揮引導作用，鼓勵社會資本參與，並以高質量發展，「將餅做大」。
他也表示，看好本港新產業的發展，並指政府訂下五年內要引進100家重點企業的目標，已提前在兩年內達成，下一步會協助企業在港開業，與此同時，也繼續有不少企業表示有興趣了解香港或來港發展。
孫東上月底到訪北京，曾與內地就內地醫療數據和生物樣本跨境流動到香港園區交換意見，他稱進展良好，國家會繼續支持本港創科發展。
孫東又提到，香港地少人多，不會所有產業都做，本港未來將有三大園區，包括數碼港、科學園、及新田科技城，三園區有分工，但企業也會按實際情況、選擇園區。
就河套港深創新及科技園香港園區，他稱首三座大樓最快今年底落成，有59家企業將進駐，當中三成屬首次來港。他續指，園區有四大方向，包括建立世界級產學研平台、具有國際競爭力的產業轉化基地、成為匯聚創科資源高地、成為國家新制度新政策試驗地，今年底會公布詳細內容。
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