萬聖節｜蘭桂坊協會：疫情後氣氛最好的一年　料美酒佳餚炒熱氣氛

昨晚（10月31日）萬聖節，中環蘭桂坊人頭湧湧，不少商戶及市民均指氣氛勝去年。蘭桂坊協會總監張素媚今日（1日）在電台節目形容，今年萬聖節是疫情後氣氛最好、人流最多的一年，酒吧客群以本地年輕人為主，不過消費則較為審慎，不少人僅點了中下價位的酒。她認為，旅發局日前舉辦的香港美酒佳餚巡禮成功「炒熱」氣氛，「一條龍」帶動美食和節慶。



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張素媚接受港台節目《千禧年代》訪問時形容，今年萬聖節是疫情後氣氛最好、人流最多的一年，不少酒吧均指昨晚「做咗好多輪生意」，凌晨4時市民仍不願離開，客群以本地年輕人為主，內地及海外客佔約兩成，平均每人消費額約數百元。相比起以往凌晨12時打烊，今年萬聖節前一至兩星期的氣氛熾熱，又形容為酒吧業界打了一支強心針。

不過，她認為顧客消費力參差，許多客人只點了中下價位的紅酒或啤酒等，消費較為審慎，料受經濟不景影響；但也有客人「成支香檳開」。

她估計人流多的原因，相信是旅發局日前舉辦的香港美酒佳餚巡禮成功「炒熱」氣氛，「一條龍」帶動整體美食和節慶，外國團客亦有增多。而且，萬聖節是蘭桂坊的代表作，提供即場面部化妝，讓客人即時參與。她又說，協會早前已連結蘭桂坊的酒吧或餐廳，推出慶祝活動或優惠套餐；亦透過國內社交媒體宣傳吸引內地客。