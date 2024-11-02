女車長戴萬聖節面具執勤 九巴：有礙駕駛視野 已處分不排除解僱
撰文：何瑞芬
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周四（10月31日）是萬聖夜，同時是公益金便服日，當日不少市民精心cosplay出門慶祝萬聖節。日前網上流傳照片，顯示一名九巴車長戴上萬聖節主題面具及裝束。九巴回應稱駕駛期間戴面具或影響視野以至駕駛工作，已嚴肅處理事件，將對涉事同事作紀律處分，不排除會解僱該名員工。
據以往傳統，九巴一般容許車長參與公益金便服日，今年公益金便服日剛好是10月31日萬聖夜，正是「嘩鬼」出沒的日子。網上日前流傳照片，顯示一名身穿女車長，戴上萬聖節主題的眼鏡及頭箍，引起網上討論。
網民留言有不同看法，有人認為有節日氣氛、認為能讓車長及乘客都開心，但部分網民則擔心嚇到其他乘客，甚至影響駕駛，容意釀成意外。
九巴則回應指，發現有車長在駕駛期間戴上面具，有可能影響視野以至駕駛工作，強調公司一直將安全放於最重要首位，已嚴肅處理事件，將對涉事同事作紀律處分，不排除會解僱該名員工。
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