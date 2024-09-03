多國鼓勵多生育　學者：像龐氏騙局　「只是讓下一代承擔債務」

撰文：聯合新聞網
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鼓勵生育這個議題近期引發眾人關注，從美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）到美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）等人士，都對生育率下滑和人口萎縮發出警告，呼籲人們多生小孩。

《財富》（Fortune）雜誌報道，馬斯克在2021年說，人口數下降可能是文明最大的威脅。

他去年呼籲意大利等已開發國家的人民多生小孩，並示警人口滑落伴隨的經濟後果，他說，意大利是「絕佳的投資去處」，但企業會捫心自問：「會有足夠的勞動力支持嗎？」

有學者以「龐氏騙局」（Ponza scheme）形容鼓勵生育主義（pronatalism）。（theconversation.com）
有學者以「龐氏騙局」（Ponza scheme）形容鼓勵生育主義（pronatalism）。（theconversation.com）

學者撰文指鼓勵生育政策無助生育率提高　更無助解決問題（點圖放大閱讀）：

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誠然，各國政府已推行降低成家與生育困難度的政策。然而，加州大學戴維斯分校（UC Davis）科學與科技研究助理教授梅臣特（Emily Klancher Merchant）、華盛頓大學人口與生態研究中心研究員布朗（Win Brown）認為，生育率本身並非問題所在。

他們在學術新聞網站「The Conversation」寫道：

在出生率上做文章，並不是解決社會、經濟、環境問題的有效方法，從法規和重新分配來著手，向來是更好的因應手段。

他們主張，鼓勵生育主義是根植在促進經濟成長要有大量人口這項錯誤觀念。

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他們說，政府若未直接干預，任何額外的財富增長通常由收入較高者享有，犧牲的是勞工與消費者。

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梅臣特與布朗寫道：

從這樣來看，鼓勵生育主義（pronatalism）是一場龐氏騙局，也就是仰賴後繼者為早期投資人提供報酬，而這種重擔多落在女性肩上，她們常在沒有合適醫療照護或可負擔托育的情況下，承擔多數的生育責任。

他們表示，鼓勵生育的政策，對提高生育率並無太大幫助，例如意大利2020年就已推出家庭法案，即便補助托育、加碼陪產假、提高職場媽媽的薪資，但該國的出生率仍持續下探。

在美國，人口結構的變化，引發年輕世代無法支應較年長世代社會安全福利金的疑慮。

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不過，梅臣特與布朗主張，就算是美國人不生更多孩子，社會安全制度也不會垮。支持移民的政策可擴大勞動年齡的人口數，支撐退休金制度；提高免徵福利金的所得上限也是一個方式。

他們說，各國政府仍能提供陪產假、生育減稅福利、及高品質的托育，但為了下一代好，不一定要提高出生率。

他們總結，鼓勵生育主義提供的其實是空洞的承諾，認為人口更多便能解決各國目前的社經問題，但這不過是把過去的債務留給下一代來承擔。

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