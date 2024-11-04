大窩口天光墟「填鴨姐」賣超市過期生肉最平$5　食環署籲市民舉報

無綫電視節目《東張西望》今晚（4日）播出大窩口天光墟有無良攤販「無本生利」，平價出售大型連鎖超市及便利店的食品，除了超市生肉、包裝熟食等，更有三文魚刺身，每件只售5至10元不等，食物來源及安全成疑。食環署表示，今年8月已在當地拘捕一名非法售賣凍肉及壽司的無牌小販，上周亦拘捕3名售賣二手物品的無牌小販，強調會加強巡查執法，並呼籲市民不應購買來歷不明的食品，更應舉報小販的違法行為。



大窩口天光墟有無良攤販平價出售連鎖超市及便利店的食品。（《東張西望》截圖）

大窩口天光墟無良攤販「無本生利」賣超市生肉 每件5至10元

無綫電視節目《東張西望》今晚播出大窩口天光墟有無良攤販「無本生利」，由今年7月起便有攤販平價出售連鎖超市及便利店的食品，貨品放在地上琳瑯滿目。其中攤販「填鴨姐」出售的食品大部份已過期，包括超市生肉，水果、叮叮飯及包裝熟食等，甚至有半邊無包裝的「鴨殼」，每件只售5至10元，成功吸引不少街坊購買；而攤販「刺身姐」甚至出售三文魚等刺身，食物來源及安全成疑。

節目組連日偵查發現，原來「填鴨姐」每晚會從附近的超市、便利店等店舖收集垃圾袋，該批可疑的食物或出自於此。

填鴨姐在大窩口天光墟擺攤，出售來自大型連鎖超市的生肉，亦有不少便利店的食品。（《東張西望》截圖）

食環署由8月至今拘捕4名無牌小販 其中一人非法售凍肉及壽司

食環署晚上表示，今年8月已在大窩口天光墟採取執法行動，拘捕一名非法售賣凍肉及壽司的無牌小販，上周亦拘捕3名售賣二手物品的無牌小販，強調正加強巡查，防止違規情況再次出現。食環署會設立特別行動，突擊巡查全港各區無牌小販的較活躍地點，如發現非法販賣食物，將採取嚴厲的執法行動，並呼籲市民舉報小販售賣可疑食物。

「填鴨姐」出售過期食品，包括超市生肉，亦有半邊無包裝的「鴨殼」，每件只售5至10元。（《東張西望》截圖）

凍肉、刺身壽司屬限制出售食物 違法出售最高判監半年

食環署指，根據《食物業規例》，任何人未獲准許售賣限制出售的食物，包括凍肉、刺身和壽司，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。食環署並提醒市民，來歷不明和過期的食物，或潛在重大的食物安全風險，尤其是高風險食物，包括肉類、刺身和壽司等，市民不應光顧無牌小販購買相關食物。