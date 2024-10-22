旺角肉檔疑冷藏牛肉充當鮮肉出售 食環署展開釘牌程序
撰文：蕭通
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旺角亞皆老街一間持牌新鮮糧食店，懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售。食環署今日（22日）採取行動，檢獲約33公斤懷疑冷藏牛肉、約150公斤預先包裝冷藏牛肉，已封存調查。因該店違反持牌條件，署方正展開取消牌照程序。
行動中，食環署人員同時銷毀約45公斤儲存於不當溫度的冷藏牛肉，亦已抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將提出檢控。
食環署人員亦就持牌人未能提供送貨單供查核，和以不適當溫度儲存冷藏牛肉而違反相關持牌條件，向其發出口頭警告。
食環署發言人補充，任何人士未有批簽而售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。違反持牌條件的新鮮糧食店可被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶可被終止租約。
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