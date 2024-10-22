旺角肉檔疑冷藏牛肉充當鮮肉出售　食環署展開釘牌程序

旺角亞皆老街一間持牌新鮮糧食店，懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售。食環署今日（22日）採取行動，檢獲約33公斤懷疑冷藏牛肉、約150公斤預先包裝冷藏牛肉，已封存調查。因該店違反持牌條件，署方正展開取消牌照程序。



2024年10月22日，食環署於旺角區向一間懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取行動。圖示食環署人員在行動中檢獲的部份肉類。（政府新聞處圖片）

行動中，食環署人員同時銷毀約45公斤儲存於不當溫度的冷藏牛肉，亦已抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將提出檢控。

食環署人員亦就持牌人未能提供送貨單供查核，和以不適當溫度儲存冷藏牛肉而違反相關持牌條件，向其發出口頭警告。

食環署發言人補充，任何人士未有批簽而售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。違反持牌條件的新鮮糧食店可被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶可被終止租約。