萬聖節｜監警會視察蘭桂坊　了解警方對大型盛事人群管理行動策略

監警會周一（11月4日）指出，主席王沛詩於萬聖節（10月31日）當晚，曾聯同眾委員和秘書處職員前往中環蘭桂坊一帶，了解市民及遊客參與活動情況和感受，以及前線警員針觀大型節日執行人群管理行動策略的實況和挑戰。委員當晚於警區行動指揮中心，聽取中區警區代表闡述措施，包括在蘭桂坊劃分的不同區域，及如何應用科技強化人群管理能力。



+ 3

警方介紹人流估算系統及閉路電視

警區代表簡介於蘭桂坊一帶增設的閉路電視，將多角度的實時影像傳送至指揮中心，以助警方掌握現場情況，制定合適的人群管理方案。

代表並展示首次應用的「人流估算系統」，系統透過影像分析技術，實時估算現場的人流密度， 讓警方及早識別安全隱患，並在有需要情況下，及早實施人流疏導措施。同時於現場增設公共廣播系統，若遇突發情況，可即時向現場人士發出緊急呼籲及採取應變措施。

▼10月31日萬聖節 蘭桂芳氣氛熱鬧▼



+ 34

視察經驗助未來透徹審核相關投訴

委員隨後於人流高峰時間，於荷里活道、雲咸街、德己立街和皇后大道中的數個主要位置，觀察前線警員如何以單向和潮水式人流管制，疏導人群及交通，並與前線警員交流。

王沛詩表示，這次實地觀察蘭桂坊的經驗，讓委員理解大型盛事的現場情景，若日後接獲相關投訴，將有助全面透徹地審核個案。

監警會表示，會繼續留意警方處理大型節日活動時，所衍生的投訴數字及趨勢，並積極提出服務質素改善建議。