MIRROR演唱會墜屏幕 3涉欺詐被告表證成立 不自辯明年2月陳詞
撰文：陳曉欣
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MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸吊設備重量案審訊，今（5日）進入第15天。控方已完成舉證，暫委法官鍾明新昨已裁定各被告表證成立。辯方律師與3名被告商討後，今知會法庭他們均不會出庭作供或傳召證人，鍾官把案押後案件至明年2月4日作結案陳詞。
三名被告被控一罪全被裁表證成立
3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。
控方共傳召14名證人
控方在過去14天的聆訊中，共傳召14名證人，包括康文署職員、PCCW職員、演唱會監製導演、舞台設計師、屏幕供應商職員、審視涉案文件的工程師及實習生，以及兩名工程專家等。
主要證人供詞(詳看下圖)
暫委法官鍾明新昨裁定表證成立，辯方沒有中段陳詞，律師今代表3名被告知會法庭，他們均不會出庭作供或傳召證人，法官遂把案押後待控辯雙方準備結案陳詞。
案件編號：DCCC 291/2023
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