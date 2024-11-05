MIRROR演唱會墜屏幕　3涉欺詐被告表證成立　不自辯明年2月陳詞

MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸吊設備重量案審訊，今（5日）進入第15天。控方已完成舉證，暫委法官鍾明新昨已裁定各被告表證成立。辯方律師與3名被告商討後，今知會法庭他們均不會出庭作供或傳召證人，鍾官把案押後案件至明年2月4日作結案陳詞。



三名被告被控一罪全被裁表證成立

3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

控方共傳召14名證人

控方在過去14天的聆訊中，共傳召14名證人，包括康文署職員、PCCW職員、演唱會監製導演、舞台設計師、屏幕供應商職員、審視涉案文件的工程師及實習生，以及兩名工程專家等。

主要證人供詞(詳看下圖)

康文署時任副經理鄧曉璇稱主辦方原定計劃是懸掛12艘吊船。(陳曉欣攝)

電訊盈科副總裁李秀儀稱因演唱會腰斬，大國文化因而損失逾1億元。(陳曉欣攝)

2022年MIRROR演唱會的監製林浩源稱，舞台設計時已決定要懸掛屏幕，並希望能做到升降及旋轉效果。(陳曉欣攝)

舞設計師周淑貞稱她在會議上曾聽到有代表稱LED屏幕連框架重500公斤。(陳曉欣攝)

演唱會導演鄭宇軒稱曾收到次被告林志華電話稱掛6屏幕可行。(陳曉欣攝)

ITP行政總裁楊浩廷稱，演唱會懸吊屏幕的系統由內地公司「銚龍」供應。(陳曉欣攝)

ITP項目經理林子江稱，事故前一天已知後來墜下的屏幕有傾斜，他見該屏幕有放落地讓協興隆的員工檢查。(陳曉欣攝)

結構工程師溫志華指，根據他收到的負重表，每塊屏幕的重量是500磅。(陳曉欣攝)

輝固的暑期實習生馮帝文稱那是他第一次接觸到索具圖和負重表，坦言有少少難度。(陳曉欣攝)

專家證人林向暉稱，涉案的負重表及圖側有多處缺漏和不清析，亦未有列明計算反力的方法。(陳曉欣攝)

另一專家林超雄則指，肇事LED屏幕鋼索的抗斷力低於標準，安全系數比市面及國家標準更低，護繩器又扭得太緊，不能靈活轉動，令鋼索短時間內出現勞損而斷裂，加上沒有其他安全措施，終令屏幕墜下。（勞顯亮攝）

暫委法官鍾明新昨裁定表證成立，辯方沒有中段陳詞，律師今代表3名被告知會法庭，他們均不會出庭作供或傳召證人，法官遂把案押後待控辯雙方準備結案陳詞。

案件編號：DCCC 291/2023