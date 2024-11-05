大熊貓安安｜搶奪「王座」咬竹大曬長腿　網民︰盡顯大佬安嘅霸氣

海洋公園早前為新來港的熊貓安安及可可添置攀爬架物等設施。公園今日（5日）再發布新影片，繼可可上周率先爬上「寶座」，玩得不亦樂乎後，安安亦突然現身於可可的居所，並充滿霸氣坐在「王座」撕咬竹葉，向鏡頭展現牠的大長腿。網民紛紛為牠改名，更笑說︰「安安坐喺度，盡顯大佬安嘅霸氣。」

海洋公園便解釋，原來奶爸奶媽趁安安和可可適應新居之際，在有限的時間內，讓牠們互相探索對方的場地。當踏入春天繁殖季節時，若發現可可發情，牠們便會再次交換場地「認識」對方。



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海洋公園早前獲賽馬會撥捐逾1.2億元，目前四川奇珍館已獲得「升級」，為新來港的熊貓安安及可可添置攀爬架物等多款新設施，鼓勵牠們展現自然行為。而可可上周已率先爬上「寶座」，並玩得不亦樂乎。

安安撕咬竹葉坐姿充滿霸氣 網民改名安爺︰今次又Show長腿喇

海洋公園最新發布的影片可見，安安咬着竹葉輕鬆爬上可可的寶座。牠側身坐穩後左腳凌空，右腳則放在寶座上，悠然自得地撕咬竹葉，並似在向鏡頭展現牠的大長腿，散發着充滿霸氣的魅力。

網民看過影片後，紛紛為安安改花名，例如有回應便笑說「安少果然好有霸氣」、「安安坐喺度，盡顯大佬安嘅霸氣」、「安可坐寶座嘅畫風係截然不同，安爺今次又Show長腿喇」。

▼可可爬上寶座▼



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除了春天繁殖季節外 安安可可平日不會經常互換場地

海洋公園形容為「期間限定的場地互換」，由於成年熊貓都需要屬於個人的領域，因此趁安安和可可適應新居之際，奶爸奶媽希望在有限的時間內，讓牠們互相探索對方的場地。

雖然安安身處可可領域的期間，亦有機會留下氣味標記，但為了避免可可誤會另一隻熊貓出沒，因此安安探索完結後，牠們都會各自返回場地，平日亦不會經常互換場地。

不過有一種特殊情況例外，就是踏入春天繁殖季節時，當奶爸奶媽觀察到可可發現發情行為，牠們便會再次交換場地「認識」對方。