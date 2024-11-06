為客注射透明質酸致皮膚壞死　美容師無牌施行治療罪成　囚5月

無牌美容師涉為女子注射透明質酸，女子其後皮膚壞死。美容師被控未經註冊而施行醫藥治療而導致他人受人身傷害罪，她否認控罪受審，並多番稱對事件無印象，裁判官今（6日）於九龍城法院作裁決，並稱事主接受療程時與被告距離很近，應能認出被告，而被告亦曾稱曾陪事主看醫生及付款等，認為兩人有關係，裁定被告罪成，並判她入獄5個月。



女被告耿浛洋（美容師，53歲），被控於2017年3月26日，在九龍尖沙咀加連威老道38號至40號華暉大廈3E室，在並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊下，對羅玉容施行醫藥治療，導致她受人身傷害。

女被告耿浛洋在九龍城法院被裁定無牌施行治療罪成，囚5個月。(資料圖片)

事主與被告跟離僅十多厘米

暫委裁判官馬嘉忻今裁決指，事主證供清晰，誠實可靠，事主在房間接受注射時，距離被告僅十多厘米，故能認出被告是為她打針的人。

被告提及曾陪事主看醫生

裁判官指被告承認沒有牌照，又稱對事發經過沒印象，另多次稱「唔知」或沒印象，裁判官認為被告表現迴避。此外，被告提到她曾陪事主看醫生並支付藥費，裁判官認為顯示被告與事主有關係。

被告曾稱熟客要求心軟下答應

被告在錄影會面解釋熟客Ada多番請求她為事主注射透明質酸，又稱有事時被告毋須負責，被告最後心軟答允，在事主眉心注射，並於錄影會面交代注射方法。裁判官指，憑被告的招認可推論她曾為事主打針。

醫生證供指事主額頭傷勢因注射造成

裁判官續指，經分析醫生證供後，認為事主額頭的傷勢是因注射透明質酸而產生，裁定被告罪成。考慮到案情、事主傷勢及案件有延誤，判被告入獄5個月。

案件編號：KCCC899/2022