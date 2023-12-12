美容中心負責人涉用自然療法　著癌病患者停藥　脫無牌行醫罪

聲稱有博士銜頭的美容中心女負責人涉嫌無牌行醫，向3名癌症病人提供「磁療」、「心靈治療」等自然療法，收費共300萬。她又涉自稱過去因太常做慈善而患上末期癌症，後藉禱告獲得「靈感」，集其所學整理出醫癌方案，並建議病人停服癌症藥物，最終兩名病人離世。女負責人事後被起訴3項無牌行醫罪，她否認指控受審，今（12日）在區域法院裁決，法官因應控罪的法律觀點，認為控方未能成功舉證，裁定被告全部罪名不成立。



法官鍾偉強指，涉案控罪應適用於西醫執業的行為，控方指稱有關條例只豁免中醫等8類醫療方法，除中醫以外其他類別都可被列為「西醫」療法，即「非中醫，即西醫」，但若這個說法正確，控方理應傳召中醫專家證明被告提供的療程非中醫學範疇 ，而非傳召一名西醫作供，因此認為控方未能成功舉證。



女被告趙淑儀否認無牌行醫。(劉安琪攝)

女被告趙淑儀（63歲），否認於2012年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。

叫末期胰藏癌病人毋須服藥

控方指陶於2014年確診末期胰臟癌，經人介紹到「娉婷」接受EAV（電子針灸測試），其後付費近70萬接受磁療、心靈治療及光療排毒。當時趙指陶毋須服藥，只需飲食治療，又建議他「照燈」及多走路，惟陶於2015年4月病情惡化離世。

建議陶父上心靈課搵番愛

陶的女兒憶述，趙曾稱過去因經常做慈善患上末期淋巴癌，某次禱告突獲「靈感」集得一套醫癌方案，成功醫治自己，並在外國取得博士學位。她又指不少病人是因缺愛患癌，建議陶父上心靈課「搵番愛」。後來陶父情況轉差，趙卻稱：「呢個係爸爸自己放棄自己」。

肝癌患者付110萬接受紅外線及磁石等治療

徐為肝癌患者，他於2015年9月進行EAV，當時趙自稱美國自然療法醫生，惟相關資格不被本港承認。徐之後付約110萬接受紅外線、磁石、「腦區」等治療。趙曾建議徐將磁鐵放在身體不同部位，但徐病情轉差，2016年離世。

叫患者停服甲狀腺藥其後病情惡化

患血癌的鍾自2014年起接受趙提供的逾百次磁療法、20多次心理治療、「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等，付費逾110萬。趙要求鍾停服甲狀腺藥，導致其甲狀腺指數高出正常約36倍。公立醫院醫生警告鍾停藥隨時會引致心臟衰竭，趙卻指她已醫好鍾的甲狀腺，醫院報告只是「假象」。鍾於2016年1月因病情惡化，需重新服藥。1個月後，趙涉無牌行醫被捕。

官認為控方未能證其法律觀點

鍾官在其裁決理中指出，控方的立場是「西醫」或」西方醫學」，是指「非中醫」，故任何涉及診斷或醫療疾病的行為，除非是中醫或其他共7類在法例上獲豁免的人士，全屬「西方醫學」，受該條例監管。所以任何「非中醫」的行醫者，即進行診斷或治療疾病者，除非根據該條例獲豁免，均需要根據該條例註冊，以保護公眾安全。任何人若不符合此原則而行醫，便屬違規，亦是這條例針對和打擊的對象。

法官認為這解釋太廣闊，因條例獲豁免的不祇是中醫，尚有其他7個專業類別，但坊間除了中醫和西醫外，尚有其他治療疫病的方法存在。控方舉證時依賴西醫的證據，但無提及「非中醫即西醫」的論點。鍾官指出，若控方的論點正確，他應傳召中醫專家，證明被告提供的療程並非中醫。故認為控方的「非中醫即西醫」的說法站不住腳。

案件編號：DCCC 320/ 2023