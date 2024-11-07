海陸空維修技工短缺盼輸入外勞　飛機維修業：再加航班未必能應付

新一份施政報告指本港未來缺18萬人才，包括6萬名技術人員，提出新計劃輸入1萬名技術人員。運輸維修業多個代表今（7日）舉行聯合記者會，指不論航空、航運還是汽車維修人手均告急，大部分維修工年齡已超過50至60歲，惟較少年輕人入行，流失率也高，認為必須適度輸入外勞緩解壓力。



有飛機維修業代表指，目前機場航班數只是疫情前80%，相信三跑系統啟用後將比原來更多航班，但現時維修人手已十分緊絀，再增航班絕對應付不到，倘無足夠人手，部分航班或不能飛香港；而早前航空業輸入外勞計劃多為內地勞工，英語水平無法達到工作需求。



另有修船業代表指過去招聘層有年輕人有意入行，卻被家長阻止，希望政府增加工科培訓，扭轉家長既有印象。



立法會航運交通界議員易志明聯同夠個海陸空維修業界見記者，指缺乏人才加入，大部分技術維修人員已年屆退休之年，卻缺乏新血加入，即使有年輕人加入，亦很快辭職，流失量極高。

航空方面，香港航機服務營運商協會代表劉敏儀稱，其協會22間公司成員中，共有1.8萬名員工，較疫情前2.4萬人少，預計未來五年會有超過6000個職位空缺。

三跑系統11月28日啟用，泛亞太平洋航空服務有限公司代表莫劍棠指，目前機場航班數量只恢復到疫情前八成，相信未來三跑啟用後會有更多航班及航空公司來港，「而家人手係緊絀，係掹掹緊，暫時應付到，但航班要增加飛機又增加，就絕對應付唔到。」他更稱若人手缺乏，為保障飛機安全，或會拒絕部份航班來港，對香港經濟有影響。

飛機維修員英文水平須達國際標準 冀擴展輸入東南亞外勞

莫補充，雖然政府早前推出航空業人才輸入計劃，涵蓋飛機維修人員，但計劃主要針對內地人，而工作內容包括要閱讀英文技術手冊、用英文與機師及空勤人員溝通等，該批外勞英文水平未達到國際標準，故幫助有限，認為政府須正視有關問題。

海運、修船方面，港九電船拖輪商會代表張國偉稱，業內大部份維修技術人員已達65歲退休年齡，有不少已做到超過70歲，入行20年、又能留守行業的人員只有10%，若人手不足，未來有機會「冇渡輪」搭。他又提到，過去在招聘會上，雖然有很多年輕人願意入行，但遭到家長阻止，「覺得工作環境冇冷氣、覺得污糟，唔同寫字樓」。他認為近年政府教育已完全摒棄工科，工科學校不復存在，冀可多推行工科，改變家長對技術行業的既有印象。

汽車維修員逾9600人 以80多萬領牌車計 料一人應付80輛

至於汽車維修方面，香港汽車修理同業商會代表廖強稱，現時汽車維修人員只有9,668人，較去年同期少600人，惟目前領牌車已增80多萬架，即1人要應付80架車。公共巴士同業聯會代表葉崇堅亦指因人手不足，一架旅遊巴士過往普遍每三個月維修一次，現時也要拖延至半年一次。

易志明則表示，海陸空維修業均缺人，雖然很想請本地人，但就現時人口結構、出生率等，技術型員工人才缺失難以得到解決，故須輸入外勞。他以機場為例，疫情前有7萬多名員工，目前只有5.3萬，有2萬人缺失，「睇唔到香港未來10年8年會多幾萬人，必須輸入外勞」，他建議外勞來源地由主要是內地，擴至東南亞地區，補足語言問題。

易又指，現時外勞計劃只簽24個月合約，合約期滿後不知道能否續約或回聘，對行業營運造成影響，希望可改善計劃。他又說輸入外勞會對本地人員薪酬造成影響，不過主要是現時員工超時工作嚴重，相信外勞改善人手短缺後，本地人員可減少加班，能得到較充足的休息。