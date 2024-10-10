建造業外勞｜工會稱商會倡增外勞數據滯後　工程減影響薪酬是實況

建造業總工會公布下月起14個工種薪酬凍薪，僅金屬棚架、及挖掘機兩工種，薪酬增約3%。建造業總工會理事長周思傑今早（10日）在電台節目表示，私人市場工程量減，即使工會提出加人工，僱主也未必能夠安排，形容今次決議是一個平衡、希望業界共度時艱。



就香港建造商會稱業內仍有人手短缺，建議政府改善輸入外勞計劃，周思傑指從去年到今年勞動市場及工程量都有急劇變化，對方數字有滯後。他也指，工程量下跌是主要影響工人薪酬因素，其次輸入外勞也有影響，特別是在工程量少的情況下，「工程量好爆時你唔覺，當工程量少，外勞係到就影響到工人薪金金額。」



香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片/林澤鋒攝）

建造業總工會昨日舉行建造業工人薪酬發佈會，公布由今年11月起，16個主要工種中，14個工種薪酬凍薪，僅金屬棚架、及挖掘機兩工種，薪酬分別增加3.1%、及3.3%，日薪分別由1600元增至1650元、及1500元增至1550元。

建造業總工會理事長周思傑在電台節目表示，私人市場工程量減，部份工種已出現開工不足的情況，直指在「無工程」的情況下，即使工會提出加人工，僱主也未必能夠安排，形容今次的決議是一個「平衡」、希望業界共度時艱。

建造業總工會公布由今年11月起，16個主要工種中，只有金屬棚架、及挖掘機工種，薪酬分別增加3.1%、及3.3%，其餘14個工種薪酬零增幅、將會「凍薪」。（建造業總工會提供）

提到香港建造商會引述數據建造業仍面對人手短缺、並促政府改善現有的輸入外勞計劃，周思傑指從去年到今年勞動市場及工程量都有急劇變化，對方的數字有滯後，又指數字冰冷，工會則是透過直接與工友接觸了解情況，「你去睇睇就知，單純睇數據，反映唔到即時實際情況。」

他也提到，工程量下跌是主要影響工人薪酬的因素，其次輸入外勞也有影響，特別是在工程量少的情況下，「工程量好爆時你唔覺，當工程量少，外勞係到就影響到工人薪金金額。」

他說，現時影響集重在參與前期工程的工種，包括紮鐵、釘板、落石屎等工種，其中有紮鐵大工以往日薪為2500、2600元，現時薪金已下跌至2100、2200元。

建造業總工會今日（9日）舉行建造業工人薪酬發佈會，公布由今年11月起，16個主要工種中，只有金屬棚架、及挖掘機工種，薪酬分別增加3.1%、及3.3%，其餘14個工種薪酬零增幅、將會「凍薪」。（資料圖片/廖雁雄攝）

周思傑指，若然能多推出政府工程、及一些舊樓重建及維修的項目，短期內可以幫助工友，惟長遠而言，仍要靠政府「搞好經濟，令私人市場活躍，先可以解決。」他又呼籲政府投入更多資源，鼓勵工友參與培訓、提升自己。