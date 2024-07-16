高鐵為「遊學團」出行首選　3大優勢便利考察國家發展

近年到國內考察的遊學團愈來愈多，讓一眾莘莘學子親身見證國家高速繁榮發展。為加強高中生對內地的認識，深入了解不同城市的歷史、生活、風貌及發展，到內地城巿考察更成為高中「公民與社會發展科」的重要活動之一。



現時很多「遊學團」選乘高鐵，因高鐵由香港可以直達78個內地站點，方便學校組織「遊學團」帶領學生遊歷內地不同城巿，加上高鐵列車運行速度快、班次準時，大大縮短了城市之間的交通時間，增加了香港學生與內地進行交流的機會。是中小學「遊學團」出行交通工具的首選。

優勢 1 - 直達多個短途及長途內地城市



香港高鐵以香港西九龍站為起點，直達78個內地站點，近至深圳、廣州，遠至重慶、北京，更連接全國超過4.4萬公里高鐵網絡，方便一程多站的遊學行程。

近年高鐵直達的站點不斷增加，引領遊學團發掘更多遊學目的地，當中包括7個大灣區城市(深圳、廣州、東莞、佛山、肇慶、惠州及江門) ，讓同學們去見證交通便利的提升如何加速大灣區的融合及發展。今年6月15日起，更新增張家界西綫，途經鳯凰古城，深入城鄉村鎮，方便同學們去交流和學習不同的文化和生活。

學生隨遊學團參觀文昌航天發射場。（圖為《香港01 》Steam+01海南交流團）

高鐵的確改變了遊學團出行的方式和目的地的選擇: 在遊學團推出初期，學界普遍都以較近的目的地為主﹔根據紀錄，2023年以廣州高鐵遊學團最受歡迎、其次為深圳，有近6萬位師生搭乘高鐵出行﹔踏入2024年，學界都開始發掘較遠的目的地考察，以今年首3個月的數字為例，一些較遠和新晉的地區，如貴陽及長沙等都成為遊學團的新選擇。

高鐵自6月15日新增了2條動臥列車路綫，分別以上海虹橋站或北京西站為終點站，可以沿途欣賞車外風景、車上有充足的時間讓學生可以互動和學習，又可以在車上床鋪休息，是一個非常獨特的遊學體驗。

高鐵長沙遊學團帶領學生駛進有「工程機械之都」之稱的長沙，參觀不同文創產業園、千年學府嶽麓書院及橘子洲等歷史名勝，並探索工程機械製造及農業科技發展。另一新晉遊學目的地 -- 貴陽，讓不少學生透過高鐵，踏足了著名的景點，如甲秀樓、天河潭、青岩古鎮、黔靈山公園等﹔除了風景和建築物，同學亦參與欣賞「多彩貴州風」民族表演，透過體驗式學習，增進學生對中國不同民族和文化的認識，有助學生了解中華文化、拓寬視野。

優勢2 - 快！很準！提升學習效率



作為全港最高速的陸路跨境交通工具，高鐵時速達200公里，進入內地段後時速更可達350公里。乘搭高鐵直達深圳福田站最快只需14分鐘，去廣州南站最快48分鐘，去東莞大約40分鐘，而佛山、肇慶、惠州及江門等大灣區城市，也只是兩小時以內的車程，大大節省交通時間，預留更充裕的時間去交流和學習。

此外，高鐵最能配合行程緊湊的遊學團，因為班次準時可靠，省卻行程受耽誤的煩惱，除非受極端天氣影響，否則班次延遲、取消的情況十分罕見，更不會受路面阻塞的影響，令旅程更有預算。

優勢3 – 列車上展開學習旅程 提升學習效率



其實遊學團學生的「學習旅程」，由踏上高鐵的那一刻已經展開。

高鐵車廂寛敞舒適，方便走動，遊學團師生座位編排於同一車卡內，助老師更易管理隨團學生，而學生亦可在穩定行駛的列車上預習資料，增加學生之間的互動。(any in train photos with teachers and students ) 遊學團師生「坐著高鐵看中國」，欣賞沿途風光的同時，亦可以透過窗戶認識不同城市的風貌，多方面提升令整體遊學的效率和趣味。

高鐵作為中國大型基建，當中所涉的軌道技術、列車設計、信號控制等多個專業領域，讓學生能親身體驗高鐵的國際級技術與營運模式，深刻感受國家的繁榮發展。

學生透過遊學團親身見證國家的迅速發展，培養愛國情懷。（圖為《香港01 》Steam+01海南交流團）

高鐵龐大的地域網絡連接國內不同省市區域，促進了中國各個地區的聯通，其快捷便利的優勢更改變了遊學團的常態，令遊學團的目的地選擇更豐富，便利辦學團體籌劃遊學團﹔另一方面，學生亦可觸及內地不同的城市，可以到經濟發展蓬勃的經濟城巿如上海北京，體驗中國的經濟發展，亦可以到發展當中的城鄉小鎮，感受純樸真實的生活和文化，讓學生透過與當地人民的活動和交流，實現「互聯互通」。此外，高鐵的速度與準確的班次時間讓遊學團的整體行程安排更具預算，能充份利用短短數天的遊學旅途，了解不同城鄉人文、國家基建、甚至經濟發展的全貌！

高鐵小知識

香港西九龍站位處巿中心，鄰近尖沙咀、佐敦區， 接連港鐵網絡，交通四通八達，方便各區的學生直達高鐵站集合，站內亦設有多個集合地點，方便老師召集學生作出發前的準備。

深受旅客喜愛的「高鐵隊長」是高鐵的司機，經常駕駛高鐵載旅客去發掘大江南北的景點，品嚐當地美食，促進文化交流。「高鐵隊長」不時出現在香港西九龍站及其他地方，為旅客帶來驚喜!

想知高鐵沿綫有哪些好玩景點? 高鐵特設「高鐵遊攻略」旅遊網站，介紹由香港出發沿綫直達、熱門城巿的景點食買玩資料，以及由內地高鐵站的接駁交通資訊。立即計劃行程，隨時出發︰https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/travel/index.html

(資料及相片由客戶提供)