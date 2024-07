高鐵為「遊學團」出行首選　3大優勢便利考察國家發展

近年到國內考察的遊學團愈來愈多,讓一眾莘莘學子親身見證國家高速繁榮發展。為加強高中生對內地的認識,深入了解不同城市的歷史、生活、風貌及發展,到內地城巿考察更成為高中「公民與社會發展科」的重要活動之一。



現時很多「遊學團」選乘高鐵,因高鐵由香港可以直達78個內地站點,方便學校組織「遊學團」帶領學生遊歷內地不同城巿,加上高鐵列車運行速度快、班次準時,大大縮短了城市之間的交通時間,增加了香港學生與內地進行交流的機會。是中小學「遊學團」出行交通工具的首選。

優勢 1 - 直達多個短途及長途內地城市



香港高鐵以香港西九龍站為起點,直達78個內地站點,近至深圳、廣州,遠至重慶、北京,更連接全國超過4.4萬公里高鐵網絡,方便一程多站的遊學行程。

近年高鐵直達的站點不斷增加,引領遊學團發掘更多遊學目的地,當中包括7個大灣區城市(深圳、廣州、東莞、佛山、肇慶、惠州及江門) ,讓同學們去見證交通便利的提升如何加速大灣區的融合及發展。今年6月15日起,更新增張家界西綫,途經鳯凰古城,深入城鄉村鎮,方便同學們去交流和學習不同的文化和生活。

學生隨遊學團參觀文昌航天發射場。(圖為《香港01 》Steam+01海南交流團)

高鐵的確改變了遊學團出行的方式和目的地的選擇: 在遊學團推出初期,學界普遍都以較近的目的地為主﹔根據紀錄,2023年以廣州高鐵遊學團最受歡迎、其次為深圳,有近6萬位師生搭乘高鐵出行﹔踏入2024年,學界都開始發掘較遠的目的地考察,以今年首3個月的數字為例,一些較遠和新晉的地區,如貴陽及長沙等都成為遊學團的新選擇。

高鐵自6月15日新增了2條動臥列車路綫,分別以上海虹橋站或北京西站為終點站,可以沿途欣賞車外風景、車上有充足的時間讓學生可以互動和學習,又可以在車上床鋪休息,是一個非常獨特的遊學體驗。

高鐵長沙遊學團帶領學生駛進有「工程機械之都」之稱的長沙,參觀不同文創產業園、千年學府嶽麓書院及橘子洲等歷史名勝,並探索工程機械製造及農業科技發展。另一新晉遊學目的地 -- 貴陽,讓不少學生透過高鐵,踏足了著名的景點,如甲秀樓、天河潭、青岩古鎮、黔靈山公園等﹔除了風景和建築物,同學亦參與欣賞「多彩貴州風」民族表演,透過體驗式學習,增進學生對中國不同民族和文化的認識,有助學生了解中華文化、拓寬視野。

優勢2 - 快!很準!提升學習效率



作為全港最高速的陸路跨境交通工具,高鐵時速達200公里,進入內地段後時速更可達350公里。乘搭高鐵直達深圳福田站最快只需14分鐘,去廣州南站最快48分鐘,去東莞大約40分鐘,而佛山、肇慶、惠州及江門等大灣區城市,也只是兩小時以內的車程,大大節省交通時間,預留更充裕的時間去交流和學習。

此外,高鐵最能配合行程緊湊的遊學團,因為班次準時可靠,省卻行程受耽誤的煩惱,除非受極端天氣影響,否則班次延遲、取消的情況十分罕見,更不會受路面阻塞的影響,令旅程更有預算。

優勢3 – 列車上展開學習旅程 提升學習效率



其實遊學團學生的「學習旅程」,由踏上高鐵的那一刻已經展開。

高鐵車廂寛敞舒適,方便走動,遊學團師生座位編排於同一車卡內,助老師更易管理隨團學生,而學生亦可在穩定行駛的列車上預習資料,增加學生之間的互動。(any in train photos with teachers and students ) 遊學團師生「坐著高鐵看中國」,欣賞沿途風光的同時,亦可以透過窗戶認識不同城市的風貌,多方面提升令整體遊學的效率和趣味。

高鐵作為中國大型基建,當中所涉的軌道技術、列車設計、信號控制等多個專業領域,讓學生能親身體驗高鐵的國際級技術與營運模式,深刻感受國家的繁榮發展。

學生透過遊學團親身見證國家的迅速發展,培養愛國情懷。(圖為《香港01 》Steam+01海南交流團)

高鐵龐大的地域網絡連接國內不同省市區域,促進了中國各個地區的聯通,其快捷便利的優勢更改變了遊學團的常態,令遊學團的目的地選擇更豐富,便利辦學團體籌劃遊學團﹔另一方面,學生亦可觸及內地不同的城市,可以到經濟發展蓬勃的經濟城巿如上海北京,體驗中國的經濟發展,亦可以到發展當中的城鄉小鎮,感受純樸真實的生活和文化,讓學生透過與當地人民的活動和交流,實現「互聯互通」。此外,高鐵的速度與準確的班次時間讓遊學團的整體行程安排更具預算,能充份利用短短數天的遊學旅途,了解不同城鄉人文、國家基建、甚至經濟發展的全貌!

高鐵小知識

香港西九龍站位處巿中心,鄰近尖沙咀、佐敦區, 接連港鐵網絡,交通四通八達,方便各區的學生直達高鐵站集合,站內亦設有多個集合地點,方便老師召集學生作出發前的準備。

深受旅客喜愛的「高鐵隊長」是高鐵的司機,經常駕駛高鐵載旅客去發掘大江南北的景點,品嚐當地美食,促進文化交流。「高鐵隊長」不時出現在香港西九龍站及其他地方,為旅客帶來驚喜!

想知高鐵沿綫有哪些好玩景點? 高鐵特設「高鐵遊攻略」旅遊網站,介紹由香港出發沿綫直達、熱門城巿的景點食買玩資料,以及由內地高鐵站的接駁交通資訊。立即計劃行程,隨時出發︰https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/travel/index.html

