深圳教育中心突不獲認可　稱54名DSE考生或受影響　法庭下月覆核

深圳一間教授香港文憑試（HKDSE）課程的教育中心，為內地學生報考2025年文憑試時，被香港考評局要求提供內地官方文件，以證明課程資歷達高中程度。教育中心呈交等同英國高中學歷的辦學許可證，但未獲局方認可，54名學生被拒報考DSE。中心昨入稟高等法院申請司法覆核，指在考試規則及中心課程不變下，考評局突額外要求中心提供辦學許可證，認為做法不公，剝奪學生報考DSE的機會，要求推翻決定。法官高浩文今午（7日）開庭聽取陳詞後，即批出司法覆核許可，並暫定12月進行聆訊。



申請人深圳蔚來教育有限公司，經營深圳國際課程中心，建議答辯人為香港考試及評核局。

申請人經營的深圳國際教育中心，有辦多國的升學課程。(深圳國際教育中心網頁擷圖)

根據深圳國際教育中心的網頁資料，香港DSE文憑試課程一年學費為15.8萬人民幣。(深圳國際教育中心網頁擷圖)

中心自2022年開辦文憑試課程

入稟狀指，中心成立於2017年，為深圳學生提供各式教育課程，中心在2022年開辦文憑試(HKDSE)課程。中心指根據考評局「考試規則」，只要考生年滿19歲，或曾應考文憑試或相等考試，或非修讀文憑試課程，但於考試前一年已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六之課程，符合上述其中一項條件者均可以自修生身份報考DSE。

2023年曾為27學生報文憑試

中心在2023年為27名學生以自修生身份報考2024年DSE，獲考評局批准申請，最終9人在港升學，16人在內地或海外升學。該批學生中，部份人本身持永久性居民身份證，部份持雙程證。

考評局指未提供內地官方資料

今年9月，中心再為62名學生報考2025年DSE，但被考評局要求提供省或市教育行政部門的官方網頁資料，或學校辦學許可證，以證明中心辦學許可範圍等同高中程度。中心其後向局方提交等同英國高中學歷的辦學許可，局方回覆指中心沒有提供內地官方資料，只允8名符合其他自修生條件的學生報考。

認為突要求辦學許可證不合法

申請人質疑考評局誤解「考試規則」，在規則及中心課程沒有改變下，局方卻額外要求中心提供辦學許可證之做法不合法，現要求推翻局方決定。

覆核結果影響54學生的申請

申請人指，54名學生能否報考2025年DSE取決於法庭會否從速處理申請，並冀正審於本年12月前進行。

法官高浩文今午（7日）開庭聽取陳詞後批出司法覆核許可，並暫定正審於本年12月進行。

中心DSE課程學費15.8萬人民幣一年

據該中心網頁資料，DSE課程學費為15.8萬人民幣一年，收生對象為初中畢業生，高中及同等學歷學生。

案件編號：HCAL 2029/2024