流感｜李夏茵：料入冬後轉為活躍　已接種113萬劑疫苗按年升6.9%

踏入11月，本港天氣逐漸轉涼。醫務衞生局副局長李夏茵表示，流感在7月活躍度維持在低水平，但很大機會入冬後會轉為活躍，新一年度流感疫苗注射計劃已接種113萬劑疫苗，較去年同期增加6.9%，呼籲市民接種。



衞生署緊急應變及項目管理處主任歐家榮稱，已有1,800位醫生參與注射疫苗計劃，58%診所不會額外收費。



醫管局將9月底起在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。（資料圖片/任葆穎攝）

流感活躍度自7月下旬維持低水平

立法會衞生事務委員會今（8日）舉行會議討論流感事宜，醫務衞生局副局長李夏茵表示，流感活躍程度自今年7月下旬起，一直維持在很低的水平，但據以往經驗，流感病毒很大機會在入冬後轉趨活躍，近日逐漸轉涼的天氣亦提醒要為即將來臨的流感季節做好準備。

她提到，2023/24年度合共接種了187萬劑流感疫苗，較上年度增加兩成，創歷史新高；今年9月底展開的新一個年度的預防疫苗注射計劃已展開，截止本月初，已接種113萬劑次，較去年同期增加6.9%。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，截止本月初已接種113萬劑次，較去年同期增加6.9%。。（資料圖片/黃浩謙攝）

新增母嬰健康院等接種地點 呼籲市民「早打唔好遲」

李夏茵稱，今年新增母嬰健康院及地區康健中心等多個接種疫苗地點，到校外展注射服務亦提供彈性安排，更首次為中小學生提供噴鼻式疫苗。她強烈呼籲廣大市民接種疫苗，指「早打唔好遲」，現在接種流感疫苗可在隨後一年有效預防世界衞生組織預測的流感病毒品種，為可能出現的冬季或夏季流感季節一併做好準備。

衞生署緊急應變及項目管理處主任歐家榮則指，當局今年已購買100萬劑疫苗，其中65萬劑預留給醫管局、衞生署及長者院舍，餘下30多萬劑是給予學校提供免費外展疫苗注射，相信疫苗數量足夠。

衞生署緊急應變及項目管理處主任歐家稱已有1,800位醫生參與注射疫苗計劃，58%診所不會額外收費。（資料圖片）

他稱私家醫生方面，已有1,800位醫生參與注射疫苗計劃，58%診所不會額外收費，今年私家醫生共預訂120萬劑疫苗，供應非常充足。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱，新一年度計劃推行約1個月，截至本月已超過5成醫管局員工已接種疫苗，比去年同期大幅提升。（資料圖片/余俊亮攝）

有議員關注醫護人員接種情況，醫管局聯網服務總監鄧耀鏗則稱，新一年度計劃推行約1個月，截至本月已超過5成醫管局員工已接種疫苗，比去年同期大幅提升，局方每星期的總監會議會檢視有沒有個別醫院或聯網接種率較低，會加強教育及宣傳，有信心接種數字可繼續提升。