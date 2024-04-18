醫生於調教人妻群組發淫照　官指行為的確惡劣　駁回上訴即囚1年

專科醫生涉在應用程式Telegram 一個名為「調教人妻」的群組中，發布一名疑曾與她有性關係女子的婚照，及她的裸照和口交片段。他經審訊後被裁定發布淫褻物品罪成，判囚1年。男醫生就定罪和判刑提上訴，指原審裁判官審訊時過度參與。高等法院法官張慧玲今(18日)頒判辭，指原審裁判官予人十分公平的感覺，亦不見他有「兇神惡煞」的情況出現，又指男醫生的罪行的確惡劣，對事主造成傷害，駁回上訴。 原獲保釋的男醫生，需即時入獄服刑。



上訴人婁子堅，被控4項發布淫褻物品罪成，指他於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發放兩張女子X進行口交及袒露胸部的相片，並發放兩段X袒露胸部及陰部的片段。

上訴人婁子堅上訴被駁回須即時服刑。(資料圖片)

張官在判辭指，原審裁判官雖然有時比較心急及用詞有時較「直」，不太婉轉，但沒有讓人覺得他偏袒任何一方，即使介入，控辯雙方最終都可以問完其問題。整體而言，原審裁判官予人十分公平的感覺。

此外，亦不見原審裁判官有「兇神惡煞」的情況出現，其語調相關溫和，因此駁回上訴。

法官又指，上訴人的罪行的確惡劣，對事主和其丈夫造成傷害，原審刑期非明顯過重，因此亦駁回刑期上訴

案件編號：HCMA241/2022