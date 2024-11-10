兩餸飯店爆結業潮？　數據揭「執一開二」　學者︰快餐店反被蠶食

被喻為「窮人恩物」的兩餸飯，受惠於禁堂食令及經濟低迷，於疫情期間急速崛起。不過上周有傳媒報道稱，近日共有4間兩餸飯店倒閉，更形容為陷入結業潮，惟政府最新公布的餐飲業數據顯示，兩餸飯店所在的雜類飲食場所，卻逆市錄得增長，究竟事實又是否如此？

「香港兩餸飯關注組」版主日前向《香港01》否認結業潮，根據其搜集的數據顯示，兩餸飯店今年每個月穩定增長約9至10間，同時倒閉約5至6間，即接近「執一開二」，目前全港約有568間店。餐飲業界代表亦指，由於疫情期間簽署的租約陸續屆滿，部份店主面對業主加租可能選擇轉手，因而被外界誤以為爆發結業潮。

與此同時，大家樂及大快活集團相繼於上周發出盈警，有經濟學者反而認為，由於兩餸飯店與快餐店的定位相近，擁有相同的客源，估計快餐市場正被兩餸飯店蠶食。



有傳媒稱兩餸飯店陷入結業潮 是謠言或是有根有據？

近日有傳媒報道指，兩餸飯店陷入結業潮，例如位於元朗的裕三和、小西灣的岱民、深水埗的民旺、佐敦的家之味等，都突然結束營業。不過根據政府統計處上周一（4日）公布餐飲業第三季度的數據，雖然整體食肆的收益相比去年同期跌1.32%，但兩餸飯店代表的雜類飲食場所，卻逆市錄得0.3%的升幅。

與此同時，雖然快餐店第三季的收益報捷，較去年同期飆升8.54%。惟大快活及大家樂集團上周相繼發出盈警，其中大快活更預料今年3至9月的純利，將按年下跌50%至60%。至於大家樂則估計，表現與經濟疲軟及境外消費習慣增長相關。究竟事實又是如何呢？

網上關注組闢謠︰全港共568間店 今年淨增長40間

對於兩餸飯疑似爆發結業潮，「香港兩餸飯關注組」版主Andrew日前發文闢謠指，深水埗民旺及佐敦家之味兩間兩餸飯店，已結業半年以上，只是舖位仍未租出；至於小西灣岱民開業長達3年多，最近因業主加租而選擇結業；餘下的元朗裕三和則開業一個月後拉閘，原因未明。

版主Andrew又引述其製作的香港兩餸飯地圖數據指，本港兩餸飯店今年淨增長40間，即現時共有最少568間。他強調全港共逾40間岱民及同集團的迪自由，都在繼續營業。換言之，本港兩餸飯店的數量，不跌續升之餘，更比去年再增長7.6%。

權發小廚於2024年5月進駐觀塘區，新店空間寬敞敞亮，面積為3,309平方呎，月租20萬元。（資料圖片／羅國輝攝）

兩餸飯店今年「執一開二」 店主正物色租金合理的舖位

版主Andrew向《香港01》補充指，兩餸飯店今年每個月穩定增長約9至10間，同時倒閉約5至6間，即接近「執一開二」，目前兩餸飯店已遍佈全港的住宅區，遠至皇后山邨也有兩餸飯店的足跡。而他所認識的店主都不熱衷於擴張，反而在物色租金合理的舖位，採取謹慎及理性的態度。「我認識嘅老闆係睇舖睇好耐，都唔急住開。」

Andrew分析指，大部份倒閉的兩餸飯店甚無特色，定價約20至30元，在租約期滿後只有寂寂無名地結業，相反講求性價比、定價30至40元的店舖，則在穩定發展，例如權發小廚便是其中的代表。由此可見，廉價的兩餸飯店相似性太高，並非成功的經營模式。

黃家和︰兩餸飯店可填補快餐店不足 有生存空間

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，兩餸飯店在全港各區林立，不論是平民區的深水埗及佐敦，以至商業區的中環及上環，每日大排長龍。甚至部份兩餸飯店「升級」，提供龍蝦或東星斑等款式，能夠滿足單身或不願煮食的市民。因此他認為兩餸飯的優勢在於選擇豐富，性價比高，確實可填補快餐店的不足之處，具有一定生存空間。

兩餸飯競爭都大，質量都唔錯，我耐唔中都有食兩餸飯，因為方便嘛，味道都幾好㗎。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

租約期陸續屆滿 部份店舖面對業主加租選擇轉手

兩餸飯店於疫情禁堂食的期間興起，黃家和分析指，由於當時租金較疫前低七至八成，吸引不少廚師自立門戶開設兩餸飯店，惟隨着時間推移，該批店舖的租約期陸續屆滿，部份廚師面對業主加租可能選擇轉手，因而被外界誤以為爆發結業潮。「會唔會因為咁而引起呢？我又睇唔到真係有結業潮喎。」

學者李兆波︰快餐店市場正被兩餸飯店蠶食

經濟學者李兆波則指，兩餸飯店的經營模式相當成功，餸菜多元化，又能謝絕「齌坐唔買」的顧客，認為倒閉的店舖只是個別例子。他反而更關注快餐店市場正被兩餸飯店蠶食，由於兩者的定位相近，同樣提供家常便飯，擁有相同的客源，估計兩個快餐集團不敵兩餸飯店而發出盈警，將來的競爭只會愈趨激烈。