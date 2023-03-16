權發小廚年內兩度加價　兩餸飯$40三餸$50　老闆解釋加價兩大原因

位於油麻地的兩餸飯名店權發小廚自2021年10月開店至今兩度加價，原本36元的兩餸飯和45元的三餸飯，在去年8月分別加至38元及48元；而今年3月，兩餸飯和三餸飯再分別加至40元及50元，加幅約5%，兩年內累計分別貴了4元及5元。



有食客發現加價後離店而去，有人認為加幅可接受但不希望再加，亦有人認為食物味道好，「食開」就不會選擇其他。權發小廚老闆回應指，食材價格及希望提高員工薪金是加價的原因，對於近日有新進駐同一街道的兩餸飯，她並不擔憂競爭變大，反而認為「多人排隊未必是一件好事。」



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食客：兩餸飯價格上限35至45元

約半年前開始光顧權發小廚的梁小姐，偶爾會買兩餸飯，她昨日（15日）到店舖查看價格，發現加價後決定不光顧。「嚟過好多次，覺得冇乜特別，又加咗價，咪唔食囉。」她指食材雖然比較新鮮，「食多幾次就唔想食，冇乜特別。」

梁小姐認為，兩餸飯的可接受價格範圍在35元內，而三餸飯則38元以內。她留意到最近新開店舖的食物質素亦不算差，希望轉換其他口味兩餸飯。

自餐廳開業後便偶然來光顧的林小姐，指因食材貴而加價可接受，認為兩餸飯價格應控制在40至45元內，而三餸飯若超過50元就不可接受。她又指先前因為有太多人來排隊，故較少光顧，而現在人流變少，經過都會光顧。

黃小姐認為加幅可接受，「有啲仲貴，有時自己公司飯堂都三五十蚊一個飯，其實呢度都算平，超過一百蚊咪貴囉。」她認為權發小廚的食物味道好，若有更便宜的選擇也會嘗試其他餐廳。一個月前開始光顧的朱先生則認為在全港物價都加的情況下，餐廳加價屬正常之舉，「食開呢間就呢間」，沒有特別探索其他選擇。

權發小廚老闆解釋加價：食材價升20% 提升員工薪金

權發小廚老闆陳小姐解釋加價是由於食材價格上升，由開業至今，她估計食材價格平均上升20%，有部份食材價格上升更高，例如淡奶由最初的200多元一箱，加價至近400多元一箱，然而奶茶咖啡都沒有加價。除了食材加價，另一原因是希望可以提升員工薪金，「我地啲伙計都好辛苦，我都想可能人工上都調整返少少。」

被問及兩次加價會否影響客流，陳小姐指雖然會有人選擇不光顧，但認為保持食物質素更重要，加價是在所難免，「相信有一部份客願意畀多兩蚊食番佢所要求嘅嘢，因我全部都係即嚟即炒、即炸……我可以講話全香港冇一間做得到。」經過兩次加價，她指生意額尚算穩定。

近日有新兩餸飯店進駐，與權發小廚相隔數個店舖，陳小姐表示不擔心競爭變大，「因為你見我哋啲嘢全部都即嚟即炒......咁大家各有各嘅喜好……我自問keep啲出品品質keep得好。」

多人排隊未必是好事：為「湊熱鬧」並不是回頭客

作為兩餸飯名店，以往在店外排長龍的現象昨日未見，陳小姐反而稱多人排隊未必係一件好事。她指有些顧客是為「湊熱鬧」並不是回頭客，「只不過一窩蜂大家走去排，排完之後就散水啦」，並影響顧客的消費意欲，「如果你作為一個消費者，你食一餐飯排兩個鐘，你會唔會食？可能你今日會試下，但你唔會再有第二次。」

岱民中環及上環店加價$3 加幅達一成

《香港01》在去年12月1日曾走訪中上環、灣仔及深水埗一帶，共16間兩餸飯店，並在事隔近四個月後，昨日（15日）再度走訪，發現共5間店舖已加價，一間店舖部份款式減價，亦有一間已結業。

當中，中上環區價格最便宜的的「岱民上環」及「岱民中環」，其兩餸飯及三餸飯均加3元，加幅分別達12.0%及10.0%，僅汽水及淨餸價格不變。不過兩店在加價後，仍是16間店舖中排第二便宜。

至於深水埗區已有一半走訪的店舖加價，「陞爺三餸飯」的兩餸飯及三餸飯均加2元，加幅分別為6.7%及5.7%，淨餸、飲品及特價時段價格不變。故其晚上9時半後的25元兩餸飯，仍是16間店舖中最便宜。

而「廚煌美食」的兩餸飯、三餸飯、淨餸均一律加2元，加幅分別為6.5%、5%及4.7%，凍熱飲品亦由3元加至8元，加幅達1.6倍。「源興美食」的兩餸飯及三餸飯亦加1元，加幅分別為3.0%及2.6%，飲品價格則不變。

不過亦有逆市奇葩，「麥麥餸」的兩餸飯及三餸飯價格不變，但淨餸卻由50元減至40元，減幅達20%，為唯一減價的店舖。

灣仔區的店舖的價格則全部不變，不過該區價格最高的「雙餸王」則已結業，去年11月該店的兩餸飯及三餸飯，分別售40元及47元，淨兩餸及三餸更分別收47元及52元，接近所有店舖最貴。