梁振英憂造地供過於求　甯漢豪稱不會像盲牛　按情況審慎造地推地

全國政協副主席、前特首梁振英連日就本港造地規劃等問題發文，強調擔心現時造地計劃下，土地出現供過於求問題，加重政府負擔，呼籲政府要科學及專業地做到供需平衡，否則會有嚴重後果。



發展局局長甯漢豪今日（9日）回應梁振英說法，指「前特首提出係要審慎」，指政府與其共通點也是審慎。她稱提出目標是顯示政府在造地的決心，但不會盲目如盲牛般向前衝，承諾動工前必會視乎政府財政狀況、決定分幾期開工，「準備好開工時都唔會就咁話開工」，賣地亦會留意當時市場狀況、商廈空置率等，重申會按部就班推地造地。



發展局局長甯漢豪表示不會盲目造地推地，承諾動工前必會視乎政府財政狀況、決定分幾期開工。（資料圖片/陳葦慈攝）

前特首梁振英連日與政府隔空對話，就政府土地規劃多次發文，稱如果土地供過於求、樓價大跌，會衍生負資產、金融和政府財政問題，加劇政府財政負擔。發展局局長甯漢豪今日在電台節目中，回應梁振英說法，指「我諗前特首係提出要審慎」，強調政府也會審慎，在該方面與梁看法是共通。

她解釋，政府必須提出長遠目標，提出30年期有7,000公頃熟地、10年期3,000公頃熟地目標，是為強調政府在造地方面的決心，但當經濟狀況未在最佳情況下，有一派意見擔心政府盲目造地，形同盲牛般向前衝，又或在造好地後，不顧空置率及樓價問題推地。

全國政協副主席、前特首梁振英連日就本港造地規劃等問題發文，強調擔心現時造地計劃下，土地出現供過於求問題，加重政府負擔。（資料圖片/黃浩謙攝）

她強調政府不會盲目，又指現時各項土地項目處於不同階段，「準備好開工時都唔會就咁話開工」，會向立法會及公眾交代，並按當時政府財政情況分期開工；賣地也會視乎當時空置率、樓價等情況。

甯漢豪又提及明日大嶼、即交椅洲人工島填海項目，她稱該項目發展步伐已減慢，目前目標是在2027年進行首階段填海，「但只係目標，會睇當時財政情況、社會支唔支持」等，稱屆時交代造價問題，現時談整體造價是太「超前」。她又稱今年底前會提交項目環評報告，預料明年可取得填海工程環評審批結果。

施政報告提及政府會在北部都會區試行「片區開發」模式。

至於施政報告提及政府會在北部都會區試行「片區開發」模式，目前已在粉嶺、洪水橋及新田科技城選取三幅10至20公頃土地作試點。甯漢豪稱年底向業界做市場意向調查時，會告之對方片區具體位置、基建及其他設施要求等，並會詢問業界如果政府要求其競投，覺得相關基建投資是否能達一定回報率，要求年期是否來得及等。

她強調「摸底」對政府寫標書有幫助。她期望明年至少有一個片區會正式招標，又稱片區發展下發展商可自行安排配套及時間表，不少本地及內地企業均稱有興趣推動香港發展。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

另外，國務院港澳辦主任夏寶龍昨日(8日)在深圳與本港工商界人士舉行座談會，有份出席的甯漢豪稱夏寶龍提本港須在傳統及新興產業尋求新增長點，亦鼓勵工商界支持政府長遠規劃，包括北部都會區及交椅洲人工島填海工程，希望工商界在「造地」階段參與顧問研究，並於投標時籌集資源。她稱工商界會上表現積極，都希望為香港做實事。