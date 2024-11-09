Hypefest音樂節颱風下開幕　參展商憂人流減　有日品牌冀吸引遊客

首度在港舉辦的Hypefest 2024 Hong Kong，今日（9日）起一連兩日在中環海濱活動空間舉行，遇上天文台發出3號風球，不少參展商擔心受影響，有品牌快閃店特地搭建小型籃球場，希望能與市民互動，但擔心颱風或會影響人流減少，甚至不能使用該籃球場；也有美食村參展商擔心不能營業。



首度在港舉辦的Hypefest 2024 Hong Kong，今日（9日）起一連兩日在中環海濱活動空間舉行。（黃浩謙攝）

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Hypefest 2024 Hong Kong獲文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」資助，並邀請多位來自國外及香港音樂人演出，陣容包括曾榮獲格林美獎的法國電音組合JUSTICE、本地樂隊南洋派對；場內設20多個品牌快閃店、美食村等。

參展商籌備近兩個月 憂颱風影響活動安排

活動於今日舉行開幕禮，惟天氣不似預期，天文台於下午3時40分改發3號強風信號，不少參展商都擔心活動受到影響。其中日本運動服飾品牌ballaholic首次參與大型音樂節，策略營運總監Louy表示，攤位旁設置小型籃球場，希望藉此與客人互動，但擔心會受天氣影響。店長Mango補充，該籃球場由店方「一手一腳砌出嚟」，花了近兩個月籌備，過程亦遇到不少困難，例如設計受高度限制等，擔心颱風或會影響人流，甚至無法使用籃球架。

首度在港舉辦的Hypefest 2024 Hong Kong，今日（9日）起一連兩日在中環海濱活動空間舉行。（黃浩謙攝）

有美食村參展商擔心在颱風影響下無法營業。（黃浩謙攝）

Sonny’s Pizza是美食村參展商之一，負責人Shak稱，原本預計人流有約5,000，但擔心在颱風影響下，活動可能會被取消而無法營業。

主辦方盼孕育本地創意人材

Hypebeast集團董事會主席、執行董事兼行政總裁馬柏榮致辭時稱，Hypefest是集團在香港最大規模活動，希望以有意義方式聚集人群，讓不同人展現夢想，場地設有首度在港亮相的氣球裝置等，供入場遊人打卡拍照。

Hypebeast集團董事會主席、執行董事兼行政總裁馬柏榮致辭時稱，Hypefest是集團在香港最大規模活動。（黃浩謙攝）

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛亦出席開幕禮，期望能鞏固香港作為國際文化交流的地位。（黃浩謙攝）。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛則表示，Hypefest促進文化交流，以及孕育本地創意人才，「文化藝術盛事基金」很高興能支持今次活動，期望能鞏固香港作為國際文化交流的地位。