小雪兒眾籌｜疑似騙子稱可接受捐款 小雪兒媽媽重申已停止眾籌
撰文：林遠航
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一歲小女嬰小雪兒早前疑受虐待昏迷、嚴重腦出血，手術後雖拾回一命，但仍需接受治療，其家人月初發起眾籌，兩日內已超出原定目標。眾籌經已停止，不過小雪兒媽媽發現，在當初眾籌相關報道的Facebook帖文，有不認識的人士向聲稱有意捐款人士「招PM（私訊）」，聲稱可接受捐款。
就此，小雪兒媽媽透過《香港01》發公告，重申眾籌已經停止，強調沒有以任何其他形式接受捐款，呼籲有心人提高警惕，謹防受騙。
《香港01》早前報道，屯門一歲大女嬰小雪兒今年1月接受社區保姆照顧期間懷疑遭虐待，嚴重腦出血，手術後雖拾回一命，但仍需接受治療。其家人月初（5日）透過「眾樂基金」發起眾籌，兩日內已超出原定目標，並宣布停止眾籌。
不過，小雪兒媽媽發現，在眾籌相關報道的Facebook帖文，一個名為「Theo Callum」的人士，向聲稱有意捐款人士表示可以接受捐款，多次留言「pm（私訊）我」，又留下表達感謝之意的表情符號，疑似冒認家屬及眾籌團隊。
就此，小雪兒媽媽透過《香港01》發公告，重申眾籌已經停止，強調沒有以任何其他形式接受捐款，呼籲有心人提高警惕，謹防受騙。
公告全文
有關小雪兒的所有眾籌事宜，皆由「眾樂」統一管理。目前，眾籌活動已經停止，小雪兒的父母沒有以任何其他形式接受任何捐款。敬請大家提高警惕，謹防受騙。
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