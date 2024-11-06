雙11優惠2024｜淘寶／機票／百佳送$100優惠券／迪士尼門票買1送1

為了迎接一年一度的雙11，各大平台紛紛推出激筍優惠，當中包括酒店自助餐買1送1優惠、$11搶酒店Staycation套票、$111搶來回台北機票、淘寶優惠碼減¥100、網購平台折上折激減$100等等！



《香港01》「好食玩飛」記者幫大家搜集了香港各大食玩買平台的優惠情報！務求幫大家慳多啲，買都買得開心啲！



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2024雙11優惠【1】Klook $11豪華大床房Staycation

$11入住五星級酒店Staycation超級抵！（瑞吉酒店官方圖片）

Klook即日起至11月11日大派5大優惠！無論是本地消費、還是去外國旅行都用得著！

第1賞！每日早上11點搶$11優惠、晚上9點搶買1送1優惠！包括香港、內地、澳門自助餐、門票或酒店優惠，例如朗廷酒店自助餐第二位$11、陶源酒家2小時無限任食大閘蟹放題$1,111／3位、珠海瑞吉酒店住宿套餐豪華大床房（含雙人早餐）$11/晚！

第2賞！雙11優惠碼優惠高達$1,124。派出5大優惠碼，適用於酒店、機票、租車等旅遊商品，最高購物滿$2500減$150！

第3賞！每日早上11時及晚上11時最快消費滿$5,000即中總值高達$50,000禮品，當中包括日本來回機票、$100禮品卡等等

第4賞！即日起至11月11日期間，消費滿$500送$50、$1000送$100！

第5賞！9大人旅遊產品包括香港、內地、澳門、日本、韓國、台灣、泰國、歐洲、澳洲，超過2000個低至4折優惠！

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2024雙11優惠【2】Trip.com搶$111機票

日本環球影城門票買1送1優惠（圖片來源：FB@Universal Studios Japan (USJ)）

Trip.com由11月11日至11月14日推出雙11精彩5重賞！當中包括機票、酒店低至$111優惠、熱門門票買1送1優惠、火車及租車低至1折、Trip Coins回贈獎賞及高達$1110的信用卡優惠！

雙11精選優惠👉🏻香港大阪來機票$599/人

每日凌晨12時搶高達$1110Mastercard優惠券、中午12時搶一口價機票、晚上9時搶一口價酒店、$11/買1送1門票！當中最吸引的莫過於$111大灣區航空來回台北機票、$599大灣區航空來回大阪機票、$11香港機場快綫，日本環球影城及香港迪士尼樂園門票買1送1優惠！部份優惠只限Trip.com App，搶之前記得留意！

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2024雙11優惠【3】Taobao新人賞¥300

淘寶有新優惠，賺足¥300！（TAOBAO圖片)

即日起至2024年12月31日23:59，只要註冊時的實時位置在香港或近三個月常駐香港，且未曾在淘寶、天貓購物的新用戶，或未曾於淘寶下單消費的現有用戶，即可參與「2024年香港站新人紅包大禮」，成功挑戰「三單解鎖紅包」及「衝單任務紅包」，可獲最高優惠共¥300！

第1單即減¥30：凡註冊淘寶帳號成為新會員，即享¥30紅包，首單購物滿¥31，即減¥30！（使用限期為領取後7天內。）

第2單再減¥30：第一個紅包使用後，可進入活動頁面再領取¥30紅包，購物滿¥300，再減¥30！（使用限期為領取後30天內）

第3單再減¥40：第二個紅包使用後，可進入活動頁面再領取¥40紅包，購物滿¥500，再減¥40!（使用限期為領取後3天內。）

完成「三單解鎖紅包」後，還可以再挑戰「衝單任務紅包」，只要累積購物滿¥1500，自動獲得¥200紅包，實付金額滿¥400即減¥200！令優惠總額提升至¥300！即使是現有用戶都可以參加！

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雙11精選優惠👉🏻香港台北來機票$111/人

2024雙11優惠【４】百佳PNS網購$11、$111優惠

百佳超級市場網店平台「PNS網購」推出「11.11網購佳折」優惠活動，由11月8日開始，一連7日推出優惠大激賞，可享超過$700優惠及禮品！當中包括11月8日買任何產品賞$100優惠券、11月10日買滿$1,100洞$110 ，而11月11日更加會有「重磅優惠」！

同時有多項低至$11、$111的優惠，當中包括金寶忌廉湯295克（多款）$43.8/4件（原價$67.6）、皇族金輝正宗泰國茉莉香米9公斤$111（原價$114.9）、潔霸原箱淨柔洗衣液補充裝1.2公升（6包）$111（原價$122），更有大量商品享有89折、買1送1優惠！

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2024雙11優惠【5】大生生活超市食品低至$11起

大生生活超市食品由11月1日至11月11日，推出大量精選優惠食品，低至$11/4件，包括九陽原味豆奶$11/4件、十字牌純凝酪$11/2件、日本POCKY百力滋$22/2盒。

喜歡下廚煮的朋友，更加不能錯過！德國豬湯骨粒$11包！紐西蘭天然草飼肉眼、美國安格斯一口牛低至$111/2件！

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2024雙11優惠【6】屈臣氏網店最高減$300

屈臣氏網店雙11推出買滿$150可享免運費送貨優惠，此外【1】精選產品滿$699，即送價值$153.3禮品；【2】滿$1,399，輸入優惠碼「GOTCHA」再送流動充電器；【3】滿$2,000，輸入優惠碼「OCTCPN」即減$300。部份商品購買時輸入優惠碼「90SDD」即享低至半價優惠。亦可以搶優惠ecoupon，購買全場精選產品滿$388即減$50、滿$699即減$100或領取隨機贈品1件。

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2024雙11優惠【7】city’super網店會員低至8折

city’super 2024雙11推出會員優惠，super e gold會員於2024年11月11日購買指定產品，可享8折優惠；super e 會員於2024年11月11日購買指定產品，可享85折優惠。

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2024雙11優惠【8】Market Place by Jasons

雙11精選優惠👉🏻即搶香港迪士尼樂園成人門票買1送1

Market Place by Jasons11月1日至11月30日期間，每日早上10點搶$100電子優惠券，每日名額50個，購物滿$550即可使用。即日起至11月7日，額外享滿$1111減$111優惠，雙11活動期間買滿$399即可享免運費。另有優惠金額高達$1,000的購買優惠券，多買多平！

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2024雙11優惠【9】惠康網店滿$1111減$111

惠康網店即日起至11月30日，每日早上10點搶$100電子優惠券，每日名額50個！即日起至11月7日，購物滿$1111減$111，滿$399即享免運費！

大量商品推出$11或$111優惠，當中包括灣仔碼頭鮮蝦小雲吞160克$11（原價$21.5）、紀文頂級仿蟹柳 120克$11（原價$28）、日本北海道急凍帆立貝柱450克$111（原價$198），更有多款商品任選3件或4件$111，購物金額滿$1111，亦可以使用減$111優惠，享受雙重優惠。

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2024雙11優惠【10】Nike香港官方網上商店折上折

雙11精選優惠👉🏻即搶日本環球影城成人門票買1送1

即日起至2024年11月11日晚上11時59分期間，憑優惠碼「Happy1111」，於NIKE.COM買滿2件標有指定活動標籤的正價產品，可享8折；買滿3件或以上標有指定活動標籤的減價產品，可享額外7折。部份精選產品可夾單，但不享受折扣優惠。

另外，Nike店舖或NIKE.COM購買標有活動標籤的產品滿HK$1,388可獲贈NIKE運動收納袋一個。使用AlipayHK App，更有機會領取高達$190的AlipayHK專屬優惠券包！

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