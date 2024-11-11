機場捷運｜小童墮無人駕駛月台罅　機電署正審視報告：適時交代

機場旅客捷運系統去年底發生事故，一名小童上車時懷疑全身跌入列車與月台之間的罅隙，僅雙手按著車邊，但機管局無向機電工程署匯報被指隱瞞事件，機管局稱會一個月內向機電署提供報告。



機電署最新回覆指，機管局就事件已經向政府提交報告。機電署也確認正審視有關報告的內容及要求機管局提交補充資料，並會適時向公眾交代。



機場旅客捷運系統（APM）自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上險墮軌的事故。（報料人提供影片截圖）

機場旅客捷運系統自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車險墮軌的事故。據事發閉路電視影片，一名約5、6歲女童在海天中轉大樓的機場捷運月台步入列車時，突然跌進列車與月台間罅隙，幾乎全身跌入罅隙。

機管局此前回覆傳媒查詢時，曾稱沒發現有兒童跌進月台罅隙的通報，至10月2日晚才承認事件，被指隱瞞事件，機管局稱會一個月內向機電署提供報告。

機場旅客捷運系統去年11月發生兒童險墮路軌事件。（資料圖片/黃偉民攝）

機管局今早（11日）回覆指，就相關事件，已完成調查並向政府提交報告，並將會按政府的要求就報告提供補充資料。事件的調查結果會適時向公眾交代。

機電署最新回覆指，機管局就事件已經向政府提交報告。政府正審視有關報告的內容及要求機管局提交補充資料，並會適時向公眾交代。