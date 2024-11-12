拳擊運動員「向氏兄妹」投訴在體院被欺凌　院方：已按機制跟進

出身拳擊世家的前體育學院精英運動員「向氏兄妹」向籽羲及向籽嬴，疑在體院被欺凌，今年初正式離開武術港隊，投身職業賽。向氏夫婦向柏榮及曾海芬接受報章專訪時表示，希望體院交代事件，還二人公道，並為日後類似事件設機制處理。



體育學院回應稱於去年接獲二人父母投訴後，已按既定機制跟進，不會透露相關詳情。立法會議員何敬康認為，體院做法相當不公平，並指與教練相關的多次投訴反映，應盡快檢討教練權力制度；又認為必須加入更多獨立第三方人士，否則無助推動體育發展。

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向籽羲及向籽嬴分別於2018年及2019年加入體院，至今年3月續約前，因拒絕簽署香港武術聯會發出的運動員社交媒體指引及規章，疑不獲續推薦領取香港體育學院精英運動員資助，正式離開武術港隊。

向氏一家接受《星島日報》訪問時表示，兩兄妹自2022年被隔離訓練，曾患上壓力性頭痛，一度要接受心理輔導，以及被排擠，無法收到訓練或比賽資訊等；又被指訓練時數不足，應被踢出港隊。

父親向柏榮表示，他去年起多次在社交平台申訴事件，故認為新指引及規章矛頭直指向氏一家。他又指多次約見體院高層，促體院交代但無果，質疑武術聯會只為滅聲。他們期望體院交代事件，以還兩兄妹公道，並為日後類似事件設機制處理。

香港體育學院。（張倩儀攝）

體院：已與運動員及其父母進行會面

現時體院公開資料並無提及欺凌相關處理程序，但教練及員工守則要求必須保護兒童權益，教練更要留心與他人的權力差異，確保不會在維持或結束專業關係時剝削或誤導別人等。

體院回覆稱，2023年8月接獲向籽羲及向籽嬴父母投訴，已按既定機制跟進，包括與運動員及其父母進行會面，惟體院不會透露相關詳情。院方表示，向籽羲及向籽嬴現時並非體院獎學金運動員，不會代武術聯會回應有關要求簽署社交媒體指引及規章等事宜。

立法會議員何敬康。（資料圖片/盧翊銘攝）

何敬康：未見體院啟動程序處理 促體院檢討教練權力制度

立法會議員何敬康表示，從家長說法及體院回應中，未見體院啟動了哪些程序處理，認為對家長及運動員無正式交代，是相當不公平。

他又指，從多次與教練相關的投訴，反映體院應盡快檢討教練權力制度。他表示體院賦權力予教練不是問題，問題在於教練有否濫權，以及教練人選是否合適等。對於武聯要求運動員簽署新指引，才可獲推薦為精英運動員，他認為，在處理問題中途提出新要求，以要脅運動員作決定是不對的。

新一份《施政報告》提及加強教練培訓，探討建立統一教練認證制度的可行性。何表示，目前本港教練牌照不統一，部分與國際不接軌，部分則需要考取國際牌等。他強調，既然對精英運動員操守有要求，對教練亦然，建議未來體育界必須疏理相關問題。

而就近日不同運動員與教練或體育總會糾紛，他認為未來推動體育仲裁等，必須加入更多獨立第三方人士，更要由政府主導，否則只會一面倒，或出現更多「口同鼻拗」的爭執，無助推動體育發展。