許金山涉殺妻女　妻原計劃與友暑假遊法　友人憶曾拒討論感難過

中大副教授許金山涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻子和次女的案件，今（12日）在高院續審，許金山妻子黃秀芬的瑜伽導師兼友人作供。她指，兩人的子女讀同一小學而相識，後來她有教授黃瑜伽，原本更計劃暑假一同帶各自的子女一同到法國鄉村旅行一個月。案發前兩天，黃上完瑜伽課後想與她討論旅行的事，但她趕著上課又認為以後還有機會，便拒絕了黃。惟兩天後接到黃的死訊，她稱當日無與黃傾計，以後亦沒再有機會和這朋友聊天，令她感到非常傷心和難過。



被告許金山，案發時53歲，為中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲Lily（16歲）。

郭文平稱當日拒絕與許妻黃秀芬商討行程，以為以後仍有機會，惟兩日後便收到黃的死訊，令她覺得非常難過。(朱棨新攝)

郭文平稱，她原本與黃秀芬計劃一同帶子女遊法國。（資料圖片）

郭文平稱印象中有見過許家有灰色的瑜伽球，但未見過黃會帶出街。（羅君豪攝）

一同接送子女放學而相識

女證人郭文平作供講述她和黃秀芬相識的經過。她指，因兩人的子女就讀同一小學，她們接子女放學時會聊天，她於2009年認識黃。2012年時，郭、黃和其他家長會在接子女放學後一同吃東西。郭於同年考取得瑜伽導師資格，本身有上瑜伽堂的黃，便開始跟郭學瑜伽。黃和另三名家長送子女上課後，便會一同到郭的住所上課。黃其後提出，郭每星期再額外單獨向她授課一堂。

黃已訂好機票暑假去法國

郭續指，原本和黃計劃於2015年7月一同到法國旅行。黃會帶同其最年幼的兩名子女，郭亦連同兩名子女，一共6人在鄉村居住一個月，黃已訂好機票。黃於2015年5月20日上瑜伽堂後，原打算和她商討旅行的住宿。惟郭以為日後還有機會商量，她又需趕往教授瑜伽，當日未有與黃商討。惟她兩天後得悉黃的死訊，感到非常傷心難過，謂：「因為我無聽埋佢想講嘅嘢，後來我永遠無機會同呢個朋友再傾計。」

未見過黃會帶瑜伽球離家

郭又指，黃勤於練習瑜伽，進步神速，首一、兩堂曾經使用瑜伽磚和瑜伽繩，之後已不需使用工具。此外，於2014年尾至2015年初，上堂地點由郭的住所，改為黃的住所。郭曾於黃的住所見過一個銀灰色的瑜伽球，黃透露會躺在瑜伽球，然後把球前後郁動，以此放鬆自己的脊椎。她未曾聽聞黃會把瑜伽球帶離住所。

案件編號：HCCC389/2023