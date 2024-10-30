漢堡致命大腸桿菌風波　美國消費者集體起訴麥當勞

兩名美國消費者對美國麥當勞公司提起集體訴訟，指控該公司的「足三兩」漢堡的洋葱片引致多名食客感染大腸桿菌。



新華社引述美國媒體報道，芝加哥市居民麥克雷和佛羅里達州居民克拉夫特在本月購買了麥當勞的「足三兩」（Quarter Pounder）漢堡後，出現多種與大腸桿菌感染相關的症狀。兩人表示因麥當勞的不當行為而遭受損失，如果麥當勞提前披露污染風險，他們就不會購買這款漢堡。

這起集體訴訟要求麥當勞對所有曾購買疑似受大腸桿菌污染的「足三兩」漢堡的美國消費者進行賠償，目前尚未確定具體金額，但預計將超過500萬美元（約3885萬港元）。同時，麥當勞還面臨其他個人訴訟。

美國麥當勞的足三兩（Quarter Pounder）在十個州疑造成多位民眾感染大腸桿菌。（mcdonalds.com）

上周，麥當勞在全美1.4萬家門店中，有五分之一的門店已下架這款漢堡。

自9月底以來，美國多州陸續報告與這款漢堡相關的大腸桿菌感染病例。據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，截至10月25日，13個州至少75人出現不適症狀，至少一人死亡。

美疾控中心稱，導致此次食品安全事故的O157:H7型大腸桿菌是一種致病性較強的細菌，感染後輕則發燒、腹痛、反胃，重則出現出血性腹瀉、水腫等症狀，甚至因腎功能衰竭和多臟器受損而死亡，尤其對五歲以下兒童傷害較大。